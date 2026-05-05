Opinión | En corto
El cerco de Europa
Una retirada a tiempo no es una victoria, pero tampoco es una derrota. Tras haber renunciado Trump a roer el hueso duro de Irán, ha trasladado su guerra a otros frentes. Por un lado se cebará en otra presa a primera vista más fácil, Cuba, para mantener su prestigio de matón de barrio; por otro, centrará sus esfuerzos en el cerco de Europa, tras la pérdida de Hungría y la defección de sus secuaces europeos a la hora de apoyarle en la aventura iraní. El cerco tiene tres frentes: la asfixia petrolera, manteniendo el cierre de Ormuz mientras USA y Rusia, que no se ven afectados, hacen caja; la amenaza de retirada militar de Europa, dejando que Rusia se crezca en Ucrania; y un nuevo intento de guerra arancelaria, ahora centrada sobre todo en el automóvil, para apretar tuercas a la díscola Alemania, haciendo de paso campaña doméstica en el «Cinturón del Óxido» (capital Detroit).
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