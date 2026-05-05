Que respirar no sea un privilegio

El asma se reconoce como un problema de salud pública relevante, a nivel global, habiendo en España 2,5 millones de afectados, especialmente en la población pediátrica, donde figura entre las enfermedades crónicas más frecuentes, específicamente en la adolescencia donde llega a alcanzar al 13,5% en esa franja de edad.

Cada año mueren más de 450.000 personas por asma en el mundo, el 80% de ellas se producen en los países más pobres, por dos razones fundamentales : estar infradiagnosticada y por no tener acceso a terapias inhaladas, por lo que la mayoría se podrían evitar si dispusieran de estos recursos sanitarios.

Con el objeto de lograr una mayor concienciación sobre esta patología, y fomentar medidas para su control a nivel global, la GINA( Iniciativa contra el Asma) estableció en el años 1998 la celebración anual del Día Mundial del Asma el primer martes de mayo, poniendo en cada edición el foco sobre una materia en concreto.

Este año, el lema escogido es ‘Acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma: sigue siendo una necesidad urgente’, ya que, en pleno 2026, millones de personas siguen sin poder tratar la inflamación que causa su asma.

Definimos el asma como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en la que los bronquios están inflamados, y que generalmente necesitan de un tratamiento antinflamatorio, siendo los corticoides inhalados los recomendados por los especialistas, y los que se suelen usar para controlar dicha inflamación y, con ello, evitar las crisis de asma, por lo que en la mayoría de las ocasiones tienen que tomarlo de forma continua aunque no tenga síntoma alguno, hasta que logremos estabilizar la enfermedad.

Hay otro tipo de inhaladores, llamados de alivio o de rescate, que se usan cuando por alguna causa desencadenante se produce una crisis asmática ( inhalación de algún irritante bronquial, exposición a algún polen en el caso de asma polínico, a ácaros en caso de alergia al polvo doméstico….etc). En estos casos se produce un aumento de la broncocostricción( estrechamiento de los bronquios), que el paciente lo identificará por la aparición de cuadro con tos de predominio nocturno y/o sibilancias (pitos en el pecho) y/o disnea (ahogos), y/o presión torácica. En estos casos, el paciente tendrá que actuar precozmente mediante la administración de broncodilatadores de acción rápida, (Salbutamol es el más utilizado) que actúan abriendo los bronquios y logrando que el paciente respire mejor y con menos dificulta. Por ello se le dará a cada paciente planes de actuación personalizados, claros, sencillos y precisos, para que actúen precozmente, ya que con ello lograremos que la crisis se resuelva más rápidamente, con menor medicación, y con ello evitaremos visitas a centro de urgencias, ingresos hospitalarios y consecuencias nocivas para el el enfermo asmático, entre ellas, de los más importante, la remodelación del árbol bronquial, ya que estas crisis, de producirse de forma repetida, originarán una deformación de los bronquios y con ello un deterioro progresivo de su función pulmonar.

Dos años golpeando la misma puerta

No es casualidad que GINA repita mensaje. En 2025, el Día Mundial del Asma celebrado el 6 de mayo llevó por lema ‘Lograr que los tratamientos inhalados sean accesibles para TODOS’. Un año después, el problema persiste. Por eso 2026 afina el tiro: el foco son los antiinflamatorios, o sea los corticoides inhalados, la base del tratamiento de mantenimiento para controlar el asma, ese es el objetivo, ya que a día de hoy no existe tratamiento para erradicar la enfermedad, para curarla, pero sí controlarla, que se suele lograr en la casi totalidad de los pacientes, que llevaran una vida normal, como cualquier persona sana. El matiz «sigue siendo una necesidad urgente». Lo deja claro: en 12 meses el problema persiste, no se ha resuelto.

El asma es un síndrome con muchas caras

El asma no es una enfermedad única, es un síndrome. ¿Y qué es un síndrome?: Pacientes con la misma expresión clínica -tos, pitos, dificultad para respirar, opresión torácica- pero con diferentes mecanismos subyacentes que originan esa sintomatología.

A la expresión clínica la llamamos Fenotipo, al mecanismo que la causa, Endotipo. El 70% de los pacientes con asma tienen un endotipo alérgico, mediado por hipersensibilidad tipo I, con IgE. Es decir, su asma está desencadenada por alérgenos: polen, ácaros, epitelios u hongos.

Por eso, en ese 70% mayoritario, la inmunoterapia con alérgenos (las vacunas) es la base del tratamiento en la mayoría de las ocasiones, ya que es el tratamiento etiológico o sea el que ataca a la raíz del problema. Las vacunas de alergia modifican la respuesta inmunológica, reducen síntomas, necesidad de medicación y previenen la aparición de Asma en los pacientes con rinitis alérgica y evitan la progresión del asma en los que ya la tienen.

Pero no todo es alergia, existen otros endotipos: asma eosinofílica -muy inflamatoria, suele aparecer en adultos y se asocia a pólipos nasales-, asma neutrofílica -más ligada a infecciones o tabaco y peor respuesta a corticoides-, o asma de inicio tardío no alérgica. Necesitando cada uno de ellos un abordaje específico.

Sea cual sea el endotipo, la inflamación de los bronquios, que aparece en todas las modalidades, se trata con corticoides inhalados. «Salvo niños muy pequeños, todas las personas con asma deben recibirlos», insiste GINA.

Novedad importante:

Tratamiento único, de mantenimiento y rescate, con un solo inhalador para mayores de 12 años

Desde hace unos años, con especial énfasis en los dos últimos, GINA viene recomendando la denominada Terapia MART (tratamiento de mantenimiento y rescate, con un mismo inhalador), indicada solo, por ahora, para mayores de 12 años, aunque pienso que podría utilizarse a partir de los 4 años, pero al parecer no existen todavía estudios que lo avalen pero creo que, más pronto que tarde, asá será, pero reitero que es una opinión personal.

La novedad, que ya se viene recomendando desde 2019, consiste en usar un solo inhalador 2 en 1 que lleva corticoide + formoterol, un broncodilatador de acción rápida y prolongada.

¿Qué tiene de especial? Ese mismo inhalador sirve para el mantenimiento diario y para el rescate en las crisis. Cada vez que el paciente lo usa por síntomas, se está tratando también la inflamación de base. Resultado: menos ataques graves, menos ingresos hospitalarios y menos muertes. El porqué de la recomendación de esta terapia es porque se ha constatado que en el 80 % de las crisis de Asma la inflamación juega un papel predominante (por ejemplo las desencadenadas por infecciones respiratorias), mientras que la broncocostriccion tienen un papel relevante en el 20 % (por ejemplo la inhalación de polen de olivo en un paciente con Asma Bronquial Alérgico a dicho neumoalergeno).

Cuando los inhaladores no bastan: llegan los biológicos

Hay un 5-10% de pacientes con Asma grave que, aún usando bien corticoides inhalados a dosis altas + LABA( broncodilatadores de acción prolongada), siguen con crisis y mala calidad de vida. Aquí entran los tratamientos biológicos: anticuerpos monoclonales que bloquean moléculas clave de la inflamación.

Omalizumab fue el primero, dirigido contra la IgE, fundamental en asma alérgica grave. Después llegaron otros como dupilumab, útil en asma alérgica y en asma eosinofílica, y otros muchos que han aparecido, y siguen apareciendo, con posterioridad.

Estos fármacos han cambiado el pronóstico: reducen un 50-70% las crisis, evitan corticoides orales y sus efectos secundarios, y devuelven la vida normal a pacientes que antes vivían con miedo a ahogarse.

El problema: los corticoides inhalados no llegan a todos lados

En muchos países, lógicamente en los más pobres del planeta, los inhaladores antiinflamatorios (los corticoides inhalados) no están disponibles o su precio los hace inalcanzables para la mayoría de la población que los necesita. GINA pide «redoblar esfuerzos para garantizar el acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma en todos los países del mundo», ya que de esa forma tendríamos el Asma controlada y respirar no sería un privilegio.