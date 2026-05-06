Opinión | Málaga de un vistazo
La Farola, la historia seguirá hablando
La Autoridad Portuaria licitará las obras de rehabilitación del icónico monumento, declarado Bien de Interés Cultural, que se convertirá en un espacio cultural expositivo
Málaga, en esta semana ferial del libro, acoge de nuevo al terral, ese viajero que siempre retorna y nos visita con la intención de hacernos reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos en esta ciudad henchida de luces e inagotables sombras. Este peregrino singular se anuncia con silencio reflexivo y nos evoca un pretérito atemporal como incontestable invitado el cual ya forma parte del carácter local de esta capital. El caminante encendido me incita al preguntarme, otra vez, ¿Qué ocurre con la salvaguarda y sensibilización de nuestro pasado? La luz de La Farola bicentenaria, después de vislumbrarse anímicamente plomiza durante un largo tiempo frente al desconcierto y desazón padecidos, parece restablecer su fulgor con la buena nueva anunciada: la Dama de Noche será desagraviada después de tanto desasosiego.
La Autoridad Portuaria, por fin, aprobó en su último Consejo de Administración, el 29 de abril, la licitación del concurso público para elegir a la entidad que emprenderá las obras de su rehabilitación tras la aprobación por el Ministerio de Cultura – una gestión la cual se ha retrasado un año-, trámite obligatorio puesto que La Farola está protegida por ser Bien de Interés Cultural (BIC)) desde el 25 de julio de 2023. La actuación sobre este monumento icónico para los malagueños, erigido en 1817 -el próximo 30 de mayo cumplirá 209 años-, se centrará en la vivienda del farero y la zona exterior del fuste con la finalidad de transformar este edificio alegórico en un espacio cultural expositivo abierto a la urbe. Después de una larga travesía sobre la orilla de la incertidumbre, pensad que la restauración no es solo reparar, sino asegurar que la historia de Málaga siga hablando.
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