Sophie Van Hanau, tras nuestros pasos

Recordaba Marc Augé en 'El tiempo en ruinas' que la llegada de la globalización hizo creer a los antropólogos que su trabajo había terminado, que no tenían nada que decir; y reconocía que al documentar el paso de un siglo a otro procedían a levantar acta «de los mitos y los objetos perdidos», y, en consecuencia, se mostraran más sensibles «a la belleza de lo que se derrumbaba que a la amplitud de lo que se anunciaba». Esta voluntad antropológica, que aborda ritos y culturas, usos y costumbres, se adivina también en el corpus fotográfico que Sophie von Hanau (nacida en Viena pero vive a caballo entre Miami y Marbella) recopila en sus viajes por medio mundo, donde una selección de piezas puede verse estos días en USC Gallery, ubicada en el Hotel Don Carlos Marbella.

Con buen criterio, Úrsula Salvador, directora de USC y comisaria de la exposición, presenta cinco fotografías de gran tamaño sobre metacrilato (se adecúan perfectamente al espacio de la sala), suficientes para establecer el vocabulario formal y semántico de von Hanau. Su léxico pulcro, nominalista, depurado de anclajes narrativos y otros excesos de la modernidad, no evita (o quizá con esa intención) lecturas a veces contradictorias; en esta ocasión cuestionando estereotipos de género (masculino/femenino), personificados en su contraste más radical: toreros y geishas. Ambos se plantean, no obstante, sin perfiles críticos, tan solo como mirada aséptica de actividades que la autora considera en vías de desaparición en la sociedad contemporánea, de ahí el título de esta individual: 'Fading traditions' ('Tradiciones que se desvanecen').

Geishas y toreros

Respecto a las geishas puede resultar adecuado por el misterio y la sobria contención que envuelve su labor, pero hablar del toreo en términos de pulcritud y asepsia se antoja, cuando menos, paradójico, por la expresividad de las formas y por las pasiones que desata, dentro y fuera de la plaza. Y, sin embargo, proceden tales definiciones en razón de una praxis estético-antropológica que no persigue un documentalismo exhaustivo sino una experiencia sensorial de alto poder evocador. Así, toreros y geishas aparecen aislados sobre fondos absolutamente blancos (tan solo alguna sombra en los pies indica un conato de profundidad), absortos en sus lances taurinos (tensos, concentrados) o reflexivas ante sus compromisos sociales (calladas, ensimismadas); mas todos confinados a una gama cromática casi primaria, que difumina volumen y corporeidad, pero que resalta rojos (capotes) y azules (kimonos) como signos de identidad de dos colectivos míticos. Una técnica de enfriamiento iconográfico y conceptual (deudora, quizá, de aquellas ‘auras frías’ que José Luis Brea anunciaba a principios de los noventa) que Sophie von Hanau utiliza como ejercicio de desconexión pulsional, reductor de temperaturas no deseadas; inteligente solución en un mundo cada vez más convulso y polarizado.