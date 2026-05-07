Opinión | En corto
Putin el terrible
No se puede decir que ‘El mago del Kremlin’, de Giuliano de Empoli (Seix Barral 2023-2025) sea una buena novela, ni siquiera que sea una novela, pero en pocos casos se podrá aplicar mejor a su lectura el manido adjetivo «indispensable». He tardado en leerla por la desconfianza que me inspiraba un comentario de France Inter recogido en su contraportada, el de que el libro «te permite entrar tanto en el Kremlin como en la cabeza de Putin», algo que veía poco creíble en hombre tan hermético. Pero debo decir que al final me he rendido, pues hasta la más secreta de las personalidades humanas responde a unos patrones modulares, al igual que pasa con los rostros, como si fueran la singular combinatoria de unas piezas dadas, y en este caso las piezas acaban siendo tan reconocibles como verosímil la combinación final de la semblanza. Cabría añadir: y aún más inquietante de lo que pensamos.
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