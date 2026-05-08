Opinión | El ruido y la furia
Las costumbres
La subida de los alquileres cierra comercios tradicionales como confiterías y heladerías, reemplazados por franquicias y negocios orientados al turista
Tengo por costumbre hacer costumbres. Será porque acomodan la vida, la estructuran, la hacen confortable. Me incomoda hasta límites enfermizos que me desencajen de mis hábitos porque me descuadran el natural fluir de mis días y tengo la sospecha de que, cuando los altero, las cosas no suelen irme bien del todo. Eso, seguramente, tiene diagnóstico y nombre y quizás tratamiento, pero prefiero dejarlo así, en la inconcreción elegante que los demás, sin paciencia y poco piadosamente, llaman «tus manías».
Por eso me molesta sobremanera esa gente que, venida de otros lugares, con otras culturas, otras lenguas y otros credos, alteren el cotidiano discurrir de mis costumbres. No me gusta que haya gente tan desconsiderada que, instalándose en mi casa, trastoque el tradicional transcurrir de la vida y trate, con desvergonzada grosería, de imponer sus costumbres.
Estoy harto de que mi ciudad ya no sea mi ciudad. La confitería donde, desde que tengo recuerdos todo sabía a memoria, allí donde empezaba la Navidad con la compra de dos docenas de roscos, los mejores roscos de vino del mundo, va a cerrar porque se ha disparado el precio del alquiler y ya no pueden pagarlo. Los viejos bares de toda la vida, donde sabían cómo me gusta el café y cuántos churros componen mi ración exacta, ya no existen. Ahora hay una franquicia internacional que ofrece una carta con ‘tostas’ con aguacate y salmón ahumado, otra con tomate, perlas de mozzarella y rúcula, y también unas prescindibles gachas de avena con fruta fresca.
Mi heladería preferida también ha cerrado, tampoco pudo con el subidón del alquiler. En una de las pocas que aún quedan ya no anuncian en el cartelón el precio de los ‘cucuruchos’. Han sustituido ese nombre por el más internacional ‘cono’, que acaso sea lo mismo, pero tengo la clarísima sensación de que no saben igual. Y así con todo.
Y cuando oigo hablar a esa gente de la extrema derecha de que los inmigrantes son un peligro porque, entre otras cosas, vienen a «destruir nuestras costumbres», miro a mi alrededor y no entiendo nada. Porque, por mi experiencia, ningún inmigrante, haya venido de donde haya venido, ha cambiado mi vida ni ha alterado mis costumbres aunque vivan las suyas, como es natural y razonable. Sin embargo, esa gente tan estimada (especialmente por los mercaderes del templo), esa horda informe que genéricamente llamamos turistas, sí que han alterado mi vida y mis costumbres invadiéndolo todo sin miramientos. Mi ciudad ya no es mi ciudad, transformada en un insufrible parque temático con una ‘carta internacional’ creada al gusto de los turistas, o a lo que creemos que es su gusto. Y ahora voy por calles que ya no reconozco y me cruzo con gente que ya no conozco. Está no es ya mi ciudad, aquella en la que me gustaba vivir apegado a mis, a nuestras costumbres esas que, como las golondrinas de Becquer, por desgracia no volverán.
- Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía
- Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
- Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
- La mítica calle de Málaga que se ha convertido en la que mejor se come de la provincia: 'Enlaza cocina malagueña, vinos, fritura, ensaladilla y porra antequerana
- Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
- Un dispositivo en Málaga de control de vehículos identifica a 107 personas: doce son denunciadas por tráfico y nueve por poseer drogas
- Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
- Cambio radical del tiempo en Málaga: la Aemet avisa de la vuelta de la lluvia tras el terral y el calor