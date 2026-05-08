Todo lo que sé me lo enseñó el demonio

Era esa mirada que viene como de lado. El pelo liso y bajo los hombros. Y, sobre todo, desconfiada. La boca en un gesto de asco sutil, permanente cada vez que la descubría mirándome. La escuché hablar sola muchas veces, sin pensar que fuera nada más que una persona que libera su estrés conversando consigo misma.

Mi hija no tenía aún tres años, pero el pelo ya lo suficientemente largo como para recogérselo. Quedaba con mis amigas un rato por la tarde y llevaba a mi niña conmigo, siguiéndole los pasitos de aquí para allá. No dejaba de moverse, pero en esa etapa aún no me resultaba tan agotador. Nos sentamos en una terraza al sol cerca de la catedral y me dispuse a hacerle una mini coleta en la corona más alta de su cabeza. Mi amiga, mirándome de costado, me arrojó con fuego: «si yo tuviera una hija, jamás le ataría el pelo, la dejaría libre». Sentí la daga atravesarme el corazón, pero, para infortunio de ella, el orden de mis prioridades había cambiado. Tenía una niña pequeña. «Si tú tuvieras una hija, lo que sobre todo querrías es que sus ojos vieran con claridad».

Las cosas se torcieron aún más. Era una mujer famélica de amor. En todos esos años de amistad, el desarraigo de su bondad creció lentamente ante mis ojos y no fuimos capaces de detectarlo. No me di cuenta de su terror, no acerté a leer bien sus expresiones. Creí en sus palabras. La envidia no habla claro. Dice cosas pequeñas, torcidas, incluso elegantes. Se disfraza de opinión, de criterio, de una supuesta libertad mejor entendida. De un consejo por tu bien. Lo grande no es que ahora lo veo, lo grande es el esplendor de haber visto a alguien con la máscara bajada, solo por un instante. Y el brillo es cegador, enseña la máscara propia. Y yo sé que la envidia trae la malicia consigo.

El silencio se vuelve acúfeno. No sabes que has perdido la cordura, pero la cara lo dice. Es solo que lo captas a destiempo, como todo en la vida, que se entiende hacia atrás, jamás hacia delante. Dejó de quererme mucho antes de que yo lo sospechara y me asedia la idea de que pasó al principio de todo. En silencio, sin escena. Sin explicación. Por mucho que busque motivos, ninguno me deja en un buen lugar. No haberme dado cuenta me delata. Me pregunto cuál es su dolor, cuándo dejé de verlo. No es tanto la culpa, más bien la ceguera. Esa atracción por la malicia, herir sin dejar rastro. Que, si la máscara se vuelve rígida, más fuerte se hace la sombra. Solo cuando me ha dolido, he aprendido. Y siempre la inspiración me atrapa en la tristeza más aciaga.

Qué inmensa la incapacidad para la confrontación, esa evitación muda que hablaba a cientos de decibelios. Qué señales ignoré, qué decidí no ver. Qué parte de su dolor me validaba a mí. Y si se escondió a propósito, qué hago yo con eso, alardeando de honestidad. «Si yo tuviera una hija, jamás le ataría el pelo», ni me callaría lo importante ni fingiría que te quiero si ya no es así. Si solo se codicia lo que se ve, esa rabia no es solo suya. Y si mi máscara me protegió de un ataque silencioso, a pesar de su dolor, hizo su función. Qué sé yo de las buenas personas. Todo lo que sé me lo enseñó el demonio.