Por si el Málaga no sube

Apostemos a que el Málaga no asciende. Si lo consigue, seremos felices. Si no, al menos ganaremos dinero. Algo así como hacerse un seguro contra los disgustos del fútbol. A quien mire el fútbol desde lejos, le costará entender que aficionados se agarren histriónicos enfados cuando el club de sus amores pierde un partido. Es difícil de explicar. Es una mezcla entre pasión, competitividad y, en algunos casos, no tener muchos momentos en la vida en los que sentirse ganador. O también que una pelota y dos porterías, inevitablemente, nos devuelve a la infancia, donde tu honor dependía de que no te colaran un caño. Sin embargo, los equipos y aficiones que despiertan admiración no son los ganadores, sino los que siguen siendo capaces de luchar perdiendo o, como es nuestro caso, jugando en divisiones inferiores. Y no seré yo quien se sume a la defensa naíf de eliminar el concepto de victoria o derrota. No seré yo quien vote por evitar que los niños sufran el dolor de la derrota en el fútbol base poniendo límites a los goles que pueden recibir en contra, como me comentaban hace algún tiempo. La derrota existe y evitar que los pequeños la conozcan no trae nada bueno. Pero eso no obsta a que les expliquemos que la derrota, por más que duela, es inevitable y necesaria. Hay menos ganadores que perdedores, o mejor dicho, que no ganadores. Y si todos nos exigimos ganar, todos los que no ganan, que son la mayoría, habrían fracasado. Esto no tiene sentido. Lo reprochable es no poner toda la carne en el asador. Si lo has hecho y has ganado, enhorabuena. Si no, aprende, mejora y vuelve a intentarlo. Que los campeonatos también se acaban para los campeones.