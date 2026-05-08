El sabor agridulce de la jubilación.

En noviembre de 2022 participé en la comida de homenaje a los flamantes jubilados del IES ‘Jacaranda’ de Churriana-Málaga con un sabor agridulce en mis entrañas. Pues echo de menos en demasía la vitalidad adolescente y el ejercicio de mi pasión docente, al tiempo que cada vez soporto menos el ‘reggaetón’ vital de muchas de sus huestes proclives al victimismo y el infantilismo. En el transcurso de la misma, tuve ocasión de dirigirme al ilustre auditorio y hacer un ligero balance de mi trayectoria docente en la enseñanza pública que ahora comparto con ustedes, abusando de su confianza y de la complicidad de mi amigo, el historiador y arqueólogo Virgilio Martínez Enamorado. Según la Administración, no es moco de pavo, pues ocupó treinta y seis años, cuatro meses y cinco días de mi vida, teniendo en cuenta la fecha elegida, para que el calvo alter ego del actual rey de Francia se cortara la coleta. Ya han pasado cuatro años, y sigo con el mismo regusto sensorial.

«Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir». Así termina su emotivo monólogo el replicante Roy Batty en la película Blade Runner de Ridley Scott (1982), convertido en un auténtico testamento poético en el género de ciencia ficción. Aunque no es mi intención abandonar pronto este mundo, entre otras cosas, porque tengo muchas obras que visitar y muchas partidas de dominó y competiciones de petanca que disputar, les diré que yo también he visto cosas que no creerían.

Mi vida como profesor se ha desarrollado en lugares que empiezan por la letra M: Madrid, Mallorca y Málaga. En Madrid llegué a ser conocido como ‘El Tigre de Alcorcón’; en Mallorca, como ‘Es carnicer (el carnicero)’, a secas; y en Málaga, como ‘El Tigre o bien el carnicero de Churriana’, en clara síntesis hegeliana, que rima con almorrana.

Nada más llegar al Instituto de Bachillerato ‘Carlos III’ de Madrid, en el barrio San Blas, un simpático profesor de Biología me dijo: «Este centro es la droga menos dura del barrio». Y tenía razón, entre otras cosas, porque el profesorado de guardia se había encontrado dos días antes a un toxicómano muerto por sobredosis en un baño y la policía se había llevado a la comisaría a los alumnos del nocturno con pelo largo o pendientes como sospechosos. El catedrático de Filosofía estaba de baja aquejado de una psicosis galopante. Yo pesaba entonces cincuenta y nueve Kg., tenía pelo y veintitrés años. Esta última circunstancia, la de mi juventud, era lo que me echaban en cara mis tutorandos del nocturno del Instituto de Bachillerato ‘Conde de Orgaz’ de Madrid como motivo principal de su fracaso escolar. Entre ellos había un policía nacional, José Luis, que quería ser artificiero y vestía de uniforme cuando quería reclamar sus notas de Francés, y una joven que se llamaba Alicia. Esta última, con trazas de modelo, venía a clase con minifalda y medias negras y se sentaba en primera fila, lo que me provocaba una cierta desazón freudiana vespertina.

Para soportarlo, yo escuchaba a los Sex Pistols y a Dimitri Shostakovich al regresar del trabajo, y soñaba en vano con lucir una cresta de colores como la de mi alumno ‘tripitidor’ de COU del Instituto de Bachillerato ‘Miguel Delibes’ de Madrid al que sus compañeros apodaban Espinete. En este centro, la catedrática de Historia defendía en clase que Hitler había sido un europeísta incomprendido –y eso que se llamaba Paz- y la profesora de Hogar, formada en la Sección Femenina, intentó que me expedientaran por haber dado clase disfrazado de obispo, en tiempos de carnaval. Dijo de mí en una sesión del Consejo Escolar que era «la degeneración moral de occidente». Nunca se ha dicho sobre mí, hasta el momento, nada tan notable. Como algunos de ustedes saben, aspiro desde hace un tiempo a ser también la degeneración de oriente, así como a corromper a la senectud, después de haber intentado corromper a la juventud, infructuosamente, desde los primeros momentos de mi largo periplo pedagógico.

En Alcorcón (Madrid) pude beber el vino para consagrar que aportaba uno de los profesores de Religión (a la sazón, párroco de la localidad) a los festejos de fin de trimestre, así como tocar la batería con el grupo improvisado ‘Los impresentables’, del que también formaba parte el editor y consumado filósofo madrileño de la Revista Cultural ‘Café Montaigne’ (https://cafemontaigne.com/), Tomás García Mojonero, en la que colaboro desde su nacimiento con fervor religioso y ardor guerrero. Allí también escuché cosas asombrosas, como las declaraciones de Marisa, una profesora de Latín, que invertía en bolsa, se había casado sucesivamente con tres ginecólogos y asistía algunas veces a las sesiones de evaluación con la ropa que llevaba a la ópera. Dijo en una de ellas, en plena canícula: «Estoy calada hasta las bragas», en contraste con su habitual elegancia. Y para compensar la osadía verbal de Marisa -pese a ocuparse de lenguas muertas- y la estupidez del director del Instituto de Bachillerato ‘Rey Pastor’, mi último destino en Madrid (que declaraba ser amigo íntimo del entonces secretario de Estado del Ministerio de Educación), asistí estoicamente al claustro de fin de curso en bañador y con una toalla, porque se pitorreaba de que me hubieran enviado a dar clase en Mallorca con una enconada saña, al tiempo que a uno de mis colegas le adjudicaran Calamocha como destino definitivo, haciendo leña de sus futuros sabañones.

Ya en Palma de Mallorca, tuve ocasión de dar aullidos, con dientes de Drácula y capa roja, en los muros centenarios del Instituto de Bachillerato ‘Ramon Llull’. Allí también mostré a mis colegas mis progresos en el aprendizaje de la lengua catalana recitando a gritos en las zonas porticadas de estilo modernista las letras irreverentes de las canciones del cantautor Albert Pla, justifiqué una falta de asistencia por motivos de ‘priapisme’ (erección permanente) y declaré como actividad remunerada, al margen de la docente, la de ‘proxeneta’. En la actualidad, estas bufonadas mías serían impensables porque los límites del humor han sufrido un desplazamiento preocupante. Todo ello, para compensar los rígidos códigos morales imperantes en la bella isla.

Como adelantado a mi tiempo, propuse que el cambio de sexo fuera uno de los motivos excepcionales para repetir algún curso de la ESO, y una alumna de Bachillerato escribió en un examen que la cultura es todo aquello que no procede del ‘coito’ genético, así como que el momento culminante del proceso de hominización era aquel en el que el homínido se ponía erecto, a dos patas, exhibiendo su mano liberada. También me pude enterar de que una de las transformaciones que experimentaron nuestros ancestros consistió en tener un cerebro más grande que el cuerpo, así como tener la ‘espalda bípeda’ y la ‘mano suelta’.

En 1994, ya en Churriana, mis colegas del castillo Jacaranda me dieron el carnet de andaluz, tras limar asperezas en una reunión del ETCP sobre el reparto del presupuesto de gastos de funcionamiento del Centro, hablando de la presunta dotación biológica de mi Departamento. Como se dice en la película ‘American History X’ (1998), «la vida es tan corta que no merece la pena vivir cabreado» y yo he hecho de este pensamiento mi máxima subjetiva de acción. En 1994 también conocí a mi gran amiga, Concha Pozas Tormo, que nos dejó para siempre en el 2006, aunque siempre tendrá un lugar preferencial en mi memoria.

En el castillo jacarandoso he llegado a protagonizar gestas heroicas, como la de ser su secretario durante tres años y decirle al inspector de turno que el director no se podía poner al teléfono porque estaba haciendo caca. Ese singular inspector cuya firma tuve el placer de falsificar en los certificados que necesitaba el profesorado y que no se recibían, con riesgo de arruinar la solicitud del acceso a la cátedra que a ninguno nos dieron. En Churriana he reducido al alumnado díscolo de 3º de ESO, en las guardias, cacheándolo y apuntándolo con la pistola de plástico que le habíamos regalado al jefe de Estudios, he tocado la batería, sacado la lengua al inspector, dar clase encima de la mesa con una roja nariz de payaso y dos bolígrafos BIC penetrando en mis orejas, cantado ‘La Puerta de Alcalá’ y, sobre todo, he felicitado la Navidad como nadie, tanto en invierno como en verano. No obstante, no he tenido éxito a la hora de seducir al cuerpo electoral del Consejo Escolar para que mi nombre fuera también el del instituto. La primera vez que lo solicité, mi propuesta solo recibió un voto, el mío. En la segunda ocasión, ni siquiera eso, porque yo era el secretario y, por ello, tenía voz pero no voto. En mi casa nunca he tenido voz, ahora que no me oyen.

En resumen, qué les voy a contar que muchos de los docentes de Secundaria españoles no sepan, a pesar de mi virtuoso y recatado proceder de bufón ilustrado. Ruego a los dioses para que restituyan mis deseos insatisfechos, al menos, en esa otra vida en la que no creo: como la de recibir un jamón en la ceremonia de graduación, tener en mis manos el bolígrafo que le dan todos los años al profesorado que abandona el centro (y que no devuelven aunque tengan de nuevo este destino), ver rotulado mi nombre en la fachada del instituto antes de criar malvas o ganar la competición nacional de petanca ataviado con el chándal imperecedero del ilustre y entrañable profesor de educación física Gregorio Oye Ngono, destacado representante de la oposición guineana y antiguo jugador del Unicaja. En definitiva, en Churriana he podido confirmar, que para hacer bien el amor, hay que venir al Sur, aunque solo sea en sentido platónico, para que no me acusen de acoso o pederastia.

He visto, en definitiva, que gracias a los nuevos sistemas educativos españoles, llevando la contra a Heráclito de Éfeso, todo cambia y todo permanece, y que los políticos no se ponen de acuerdo ni «tienen bemoles» -como se decía en la versión española de ‘El golpe’ (1973)- para firmar un Pacto por la Educación que libre a la comunidad educativa de la estupidez y de los crímenes perpetrados por una legión de psicopedagogos motivados que cambian la legislación educativa a la par que se transforma el signo político del gobierno.

Es difícil que momentos tan tristes y gozosos, a un tiempo, que nos reserva la jubilación en las actividades productivas, así como todo el cariño y respeto del alumnado y el profesorado de los que he gozado, se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia. ¡Visca Churriana lliure! ¡Churriana, first!