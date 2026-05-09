Opinión | Málaga de un vistazo
Los meses sin ‘R’
La sabiduría popular marca mayo, junio, julio y agosto como los meses idóneos para disfrutar de este pescado tras su época de desove
Con la llegada de mayo, si se presta atención a las conversaciones de los desconocidos se suele escuchar en nuestras calles, terrazas y mercados que los mejores meses para comer sardinas son el mes actual y los tres siguientes: junio, julio y agosto.
La sabiduría popular se acomoda así a la mesa entre sal gorda, limón y cañaveras. Esto se debe a que, tras el desove que se da entre febrero y abril, las sardinas se alimentan abundantemente de plancton, lo que mejora su grasa, jugosidad y sabor. La ausencia de la ‘R’ aumenta así el disfrute en los chiringuitos, sobre todo en aquellos que aún las usan como reclamo en Pedregalejo y El Palo, donde todavía se ofrecen espetos por sólo dos euros. Un manjar al que todos sucumbimos con gusto, so pena de destierro para quien se le ocurra utilizar cubiertos para el ritual.
En contrapeso, la ‘R’ cobra protagonismo ante el carrusel de dudas que hoy aporrean el futuro de miles de arrendamientos, el horror de arruinarse con el carro de la compra, la rutina a contrarreloj derrotada por un estrés irracional, el matarrata de los carroñeros que, con bulos y fake news, corroen la convivencia, y la barriguita que, birra mediante, de nuevo erró en su propósito de Año Nuevo. Las terribles guerras con las que el mamarracho de la Casa Blanca nos aterroriza, los esbirros que le aplauden, los ahorros que no crecen y los berridos de ‘y tú más’ que irrumpen entre corruptela y corruptela.
Quizá, entre tanta erre y tanto erre que erre no venga mal, en este largo verano que nos espera, evadirse algún que otro momento con el arrullo de las olas y ese perfecto aroma que solamente saben conceder el salitre, el fuego y la madera.
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