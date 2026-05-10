Expendeduría de carnets de malagueño

Hay algo profundamente español, y particularmente malagueño, en esa costumbre tan nuestra de hablar en nombre de los demás. Uno abre el móvil cualquier mañana y se encuentra con sentencias rotundas, casi bíblicas: «Los malagueños no podemos permitir esto». «Los malagueños estamos hartos». Los malagueños una y otra vez. Y uno piensa inmediatamente en la eficacia administrativa tan admirable de estas criaturas. Qué capacidad organizativa. Porque yo, sinceramente, debo de haberme perdido el referéndum. O al menos la encuesta de Google Forms donde se decidió qué pensamos todos los malagueños sobre cada asunto.

Hay gente que parece poseer una autoridad moral extraordinaria para decidir quién representa verdaderamente a Málaga y quién no. Si usted repite determinadas consignas, entra inmediatamente en la categoría de malagueño auténtico. Si no las comparte, pasa automáticamente a convertirse en un colaboracionista del capitalismo internacional, un agente inmobiliario encubierto, ayudante del hijo de Aznar o directamente un enemigo del pueblo. Todo muy democrático.

Sucede especialmente con el asunto de la vivienda y el turismo, tema delicadísimo, complejo y real, por cierto. Porque sí, Málaga tiene un problema serio con la vivienda. Gravísimo. Los precios son absurdos. El acceso para los jóvenes resulta prácticamente imposible. El mercado está tensionado hasta niveles espectaculares y muchas familias viven con auténtica angustia la búsqueda de un alquiler digno. Eso es verdad.

Lo que ya empieza a ser menos verdad es ese simplismo infantil que pretende reducir un fenómeno mundial a una caricatura política local. Porque, según algunos seres humanos, el problema de la vivienda en Málaga tiene un culpable clarísimo y perfectamente identificable: el alcalde. Como si este señor fuera una especie de villano de tebeo sentado en un despacho oscuro manipulando personalmente Idealista mientras ríe viendo cómo suben los alquileres en Ciudad Jardín.

Resulta que el problema de la vivienda existe en Lisboa, en Londres, en París, en Dublín, en Ámsterdam, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla y prácticamente en cualquier ciudad medianamente atractiva del mundo occidental. Pero aquí hay quien actúa como si todo ocurriera exclusivamente entre El Palo y Guadalmar por culpa de un maléfico plan urbanístico diseñado por los fachas. Y además lo afirman con una seguridad pasmosa.

Porque el populismo tiene esa maravillosa capacidad de simplificar problemas complejos hasta hacerlos aptos para pancarta de cartón. «Los ricos nos echan». «Los fondos buitre destruyen Málaga». “Nos roban la ciudad”. Y ya está. Problema resuelto intelectualmente. Todo empaquetado. Bueno y malo. Opresor y oprimido. Cómic también, pero en versión asamblearia.

Lo curioso es que cuando uno rasca un poco en ese discurso empiezan a aparecer contradicciones espectaculares.

Por ejemplo: esa misma persona que escribe indignadísima desde su iPhone que «el turismo destruye las ciudades» suele estar esperando en ese momento un vuelo low cost de Ryanair para pasar el puente en Budapest por 34 euros ida y vuelta con un vuelo que consiguió saliendo a las cinco de la madrugada. Y allí, naturalmente, no se aloja en la casa de una familia campesina húngara. No. Se queda en un apartamento turístico monísimo en pleno centro histórico, con vigas vistas y cafetera Nespresso.

Pero claro, allí no cuenta. Porque la gentrificación solo existe cuando ocurre debajo de tu balcón. En Roma, en Praga o en Ámsterdam uno puede dormir tranquilamente en un Airbnb mientras sube stories sobre «la autenticidad del barrio». Pero cuando alguien hace exactamente lo mismo en Málaga entonces asistimos al genocidio inmobiliario del pueblo malagueño. Y lo mejor es que muchos ni siquiera perciben la contradicción.

Luego está esa otra parte que es pura fantasía del debate y es la permanente exclusión moral del ciudadano corriente. Porque en todas estas narrativas siempre aparecen grandes villanos abstractos. «Los ondos», «Las multinacionales», «Los especuladores», «Los ricos». Como si el mercado inmobiliario malagueño estuviera gestionado íntegramente desde un despacho en Wall Street por un señor fumando puros y acariciando la moldura del último picasso que se ha comprado.

Pero la realidad suele ser bastante menos cinematográfica. El piso heredado de la abuela en La Luz que ahora está en Airbnb no lo gestiona BlackRock. Lo gestiona Manolo. De Málaga. El local reconvertido en apartamento turístico lo ha reformado una familia normal que ha visto una oportunidad económica. El pequeño propietario que prefiere alquiler vacacional porque le resulta más rentable y le da menos problemas no suele ser Elon Musk. Suele ser alguien exactamente igual que usted y que yo. Malagueños. Qué cosas.

Y aquí es donde el discurso empieza a hacer aguas. Porque resulta incómodo reconocer que muchas dinámicas que criticamos las alimentamos nosotros mismos. Que el comercio tradicional desaparece mientras llenamos carros virtuales en Shein o Amazon. Que denunciamos la turistificación mientras convertimos cada viaje en una peregrinación idéntica a los mismos centros históricos llenos de brunch, neones y tiendas de imanes.

Todos queremos una ciudad auténtica. Pero llena de cosas que usamos precisamente para destruir esa autenticidad. Y nadie parece dispuesto a asumir su pequeña parte de responsabilidad. Porque claro, es mucho más cómodo culpar siempre a «ellos». A una especie de ente abstracto y maligno.

Málaga no la destruyen exclusivamente «los otros». Málaga también la construimos —y la deformamos— los malagueños cada día con nuestras decisiones pequeñas, cómodas y contradictorias. Pero eso obliga a un ejercicio insoportable: pensar.

Y pensar es mucho menos divertido que repartir carnets de malagueñidad desde X/Twiter.

Porque al final todo esto no deja de ser una forma muy moderna de superioridad moral. Una especie de aristocracia ideológica donde algunos se han autoproclamado intérpretes oficiales del sentir popular. Ellos saben lo que «los malagueños» piensan. Ellos saben lo que «Málaga necesita». Ellos deciden quién ama la ciudad correctamente y quién es poco menos que un traidor urbanístico.

Y sinceramente, siempre me ha parecido enternecedor ese nivel de autoestima.

Sobre todo porque Málaga, como cualquier ciudad, no piensa una sola cosa. Nunca lo ha hecho. Y es curioso porque, en las últimas oportunidades electorales, jamás ha ganado «el sentir de los malagueños».

Aunque eso, para algunos expendedores oficiales de carnets, resulte absolutamente intolerable.

Viva Málaga.