La IA pare Mythos

El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en los números de la Seguridad Social de 2024 por un desvío de 2.389 millones de euros de fondos europeos para pensiones. ¿Verdad que no es lo suyo, Marisú? Entonces, la hoy candidata era la responsable de la mochila de Hacienda. Igual que cada época del año tiene unas frutas en el mercado -ahora empiezan a verse las sandías o las fresas, por ejemplo-, los escándalos no son de temporada, se producen durante todo el año, y eso no está bien, es abusivo y debería regularse por la UE, que todo lo regula.

Por cierto, el Eurogrupo terminó hace unos días una de sus reuniones cabizbajo y meditabundo por la situación en la que se encuentra la UE frente a Estados Unidos en relación a la inteligencia artificial y los dilemas que supone el lanzamiento de Mythos, el modelo de IA de la estadounidense Anthropic, tan potente en la detección de fallos de seguridad informática que solo se le ha dado acceso a él a una serie de empresas entre las que no hay ninguna europea. ¿Podría ser, acaso, de otra manera con la Vieja Europa? La retirada de cinco mil soldados de Alemania es solo una gilda, se me ocurre.

Lo que no es ninguna bagatela es que en el pasado Consejo de Ministros el Gobierno prohibiera -su verbo más conjugado- el uso del síndrome de alienación parental en informes públicos o privados que se utilicen en procedimientos judiciales o administrativos como divorcios o custodias. Es lo que haría Juana Rivas, o lo que han hecho por ella, tanto monta.

No tiene nada que ver, pero menos mal que un ex SEAL de la Marina de los USA, Brandon Webb, explica cómo criar niños seguros de sí mismos que asuman riesgos en libertad, y es que de los peligros de la sobreprotección casi nadie habla en España, no es tendencia, que diría un cursi, no vaya a ser que alguien con la piel muy fina se ofenda, que hay un tropel de candidatos.

Ahora subimos, agárrense. El embajador de EEUU ante la ONU, Michael Waltz, alertaba hace unas fechas de que podrían repetirse conflictos en enclaves estratégicos -hoy Ormuz-, como el Estrecho de Gibraltar. ¿Lo decía como recurso retórico o recomendaba la película “La soga de la horca” (1973), un western dirigido por Andrew V. McLaglen y protagonizado por John Wayne?

Y reflexionamos con una copa de La Paul, de Bodegas Pujanza, sobre lo sorprendente, y poco conocido, que resulta que al menos cuatro secretarios del gabinete de Trump, incluidos los jefes de los departamentos de Estado y Defensa, hayan tenido que vivir en bases militares debido a la gravedad de las amenazas en su contra. Un alto funcionario del presidente también se encuentra en esa situación, al igual que el secretario del Ejército y otro funcionario cuyo nombre no se ha revelado. No hay precedentes, y si sumamos la aparición en la casa de un juez de la Corte Suprema de un hombre con un arma (Brett Kavanaugh, junio de 2022), al igual que el asesinato en el campus de un destacado conservador (Charlie Kirk, septiembre de 2025), o los tres intentos conocidos contra la vida del presidente (julio y septiembre de 2024 y el de abril de 2026), el asunto es extremadamente pericoloso, porque se intenta acabar con la democracia y sus representantes. Lo primero que pregunta un policía cuando se comete un crimen es si tenía enemigos, y quiénes, así que ya tienen la más importante pista.

¡Ah, otra cosa! Dolores Vázquez sigue sin indemnización del Estado por su prisión injusta, le dan un premio elegé y a otra cosa que llego tarde.

Pero yo creo que lo que no es noticia es que Elisa Pérez de Siles -competente concejala que puede aspirar a más- diga, aunque sea como opinión personal, que Paco de la Torre será el candidato de su partido en las municipales. No es que estuviera cantado, es que figura en las profecías de Nostradamus (1555), lo que pasa es que todo teatro necesita su suspense. El que no tenía ninguno es que los Jordan y los Nieves se liasen a tiros en la Trinidad, ya se sabe que Málaga es una ciudad de cine. Escribió Lope de Vega:

¡Cuán bienaventurado

aquel puede llamarse justamente,

que sin tener cuidado

de la malicia y lengua de la gente,

a la virtud contraria,

la suya pasa en vida solitaria!