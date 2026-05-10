Opinión | Mirando al abismo
El mundo y sus cambios
Millones de españoles se levantan preguntándose si el sueldo cubrirá el alquiler y la comida, una señal de fallo profundo en el sistema actual
Hay una sensación que no tiene nombre todavía, pero todos la conocemos. Es esa inquietud sorda que se instala entre el café de la mañana y las noticias del mediodía. Un malestar difuso, sin foco claro, que nos acompaña mientras hacemos la compra, mientras esperamos el autobús, mientras fingimos que todo está bien. Sabemos, aunque no lo digamos en voz alta, que algo va a estallar. No sabemos cuándo. No sabemos dónde. Pero lo sabemos.
El mundo lleva años acumulando presión. Las guerras que suenan lejanas, Ucrania, Gaza, el Sahel, el mar de China, nos llegan en forma de titular y de vídeo en bucle, y nos acostumbramos a ellas con una facilidad que debería asustarnos más de lo que nos asusta. Las bombas caen lejos de nuestras costas y, sin embargo, su onda expansiva llega. Llega en el precio del combustible, en la factura de la luz, en el kilo de aceite que ya no nos podemos permitir sin pensárnoslo dos veces.
Pero no nos engañemos: esto no es culpa de un partido ni del otro. Este no es un problema de color político. Es un problema estructural, global, sistémico, y quienes intenten reducirlo a una batalla entre izquierda y derecha están, conscientemente o no, distrayéndonos de lo que importa. La sanidad se cae a pedazos en países con gobiernos de todos los signos. La educación lleva décadas siendo el primer renglón donde se recorta cuando aprietan las cuentas. La cesta de la compra se ha convertido en un ejercicio de malabarismo para familias que antes llegaban a fin de mes sin mirar tanto los céntimos.
Un español cualquiera, no hace falta inventar a nadie, todos conocemos a ese español, se levanta cada mañana preguntándose si el sueldo le llegará para pagar el alquiler y comer. No para vivir bien. Solo para comer y tener un techo. Y esa pregunta, formulada cada día por millones de personas en Europa, en América, en todas partes, es la señal más clara de que algo ha fallado en algún lugar muy profundo.
Lo que más duele no es la crisis en sí. Es la indiferencia. El desinterés social se ha normalizado como si fuera un rasgo generacional, como si la apatía fuera una respuesta razonable ante lo que no podemos controlar. Las nuevas generaciones, y no las señalo con el dedo, sino con la comprensión de quien entiende por qué, crecen en un mundo donde participar parece inútil, donde el voto no mueve montañas y donde el activismo se consume en redes sociales sin llegar a la calle. Esa desconexión entre el ciudadano y lo que le rodea es el caldo de cultivo perfecto para que los extremos crezcan, para que el miedo se vuelva combustible, para que alguien, en algún momento, decida que la única solución es la que más ruido hace.
El estallido que intuimos no tiene por qué ser una guerra. Puede ser social, puede ser económico, puede ser el colapso silencioso de instituciones que ya no aguantan su propio peso. Pero llegará. Y cuando llegue, no podremos decir que no lo veíamos venir.
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