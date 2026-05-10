Los nuevos galácticos

El Real Madrid nunca deja de ser noticia. Cada día se habla de un club que puede ser el más grande del mundo y del que se habla a diario, gane o se pierda. Muchas veces es el propio Real Madrid el que decide qué se debe decir y qué no, puesto que alrededor hay suficientes periodistas afines que están dispuestos a contar, o escribir, lo que el Madrid quiere que se cuente o se escriba.

Pero últimamente ese trasatlántico, que puede ser el club de Concha Espina, va a la deriva. No da una a derechas. Y esto ha desembocado en que el club de Florentino Pérez sigue siendo noticia cada día del año pero ahora por cosas horribles. Cada día la sorpresa es mayor.

El señor Pérez ha puesto a la entidad en contra de la UEFA, La Liga, la Federación Española de Fútbol, el estamento arbitral o el resto de clubes importantes en Europa. Es como si todos estuviesen equivocados menos él. Ha favorecido en ciertos casos de palancas e inscripciones de jugadores mirando hacia otro lado incluso al FC Barcelona, su eterno rival, por aquello que era su socio en una Superliga europea que era totalmente inviable.

Pero el club que preside es tan grande que es capaz de soportar todas estas contrariedades y seguir ganando copas de Europa a pesar de tener a todos en contra. Incluso a pesar de que haya clubes con mayor potencial económico para fichar a los jugadores más caros.

Por eso ninguno de estos errores se puede considerar como el más grave, aunque evidentemente hay que hacérselo mirar cuando estás en contra de todo y de todos. El peor error sin duda ha sido otorgarle a los jugadores el máximo poder en el club. Esto no es algo nuevo, ya se vivió en la época de ‘los galácticos’. En esa etapa el Madrid tenía jugadores como Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham o Roberto Carlos. Una etapa con jugadores de ensueño en la que Camacho tuvo que dimitir como entrenador a las semanas de estar en el cargo porque percibió que los jugadores tenían el poder absoluto muy por encima del suyo propio. Esa etapa acabó con la dimisión del propio Florentino Pérez, tras reconocer el error que cometió dándole a esos jugadores un poder que estaba por encima del propio club.

Pues le ha vuelto a pasar. Pérez ha vuelto a darle las llaves del club a los jugadores. Y el error no es mayor por tropezar con la misma piedra por segunda vez. El error es mayor porque estos jugadores no son galácticos. Este grupo de jugadores que juegan hoy en el Real Madrid se creen mejores que aquellos galácticos, pero son mucho peores jugadores. Son un grupo de jóvenes, en muchos casos maleducados deportivamente, que cobran sueldos galácticos, eso sí.

A este grupo de jugadores se les ha demostrado que tienen la potestad de calentar si quieren, de jugar los partidos que les apetece o en la posición que consideren, de irse de viaje con la novia a pesar de estar lesionado cuando el equipo tiene partido o de enfadarse porque no les dan un premio poniéndose el club de su parte aun perjudicando a otros compañeros premiados. Han sido capaces de echar a un entrenador y todo. Y es que ese entrenador los ponía a trabajar. ¡Vaya argumento! Pero es que viene otro entrenador que se ha puesto claramente del lado de los jugadores desde el primer segundo que tomó el mando y tampoco ha valido para nada.

Ya sabéis lo último, peleas entre compañeros en el vestuario llegándose a las manos. Y no solo esta última, ha habido alguna más durante la temporada reconocido por alguno de los propios jugadores implicados. Porque eso es otra, todo se filtra. Cualquier cosa que suceda es noticia porque siempre hay quien lo cuenta.

Poner a esto solución ahora no es nada fácil. Se piensa en traer un entrenador con mano dura que los ponga firmes. Entrenadores ya tuvieron. Y eran buenos. Pero tanto Ancelotti como Alonso tuvieron que marcharse. Y la idea no es mala. Solo hay que ver cómo funciona en el baloncesto. Scariolo tiene el máximo poder en la sección de baloncesto y en una sola temporada ha puesto orden además de ir dando pasos para alcanzar los títulos.

En el fútbol no bastará con traer a otro entrenador. Hay que darle el poder. Y esto implica que hay jugadores que deben salir. Y es posible que eso te cueste el dinero que necesitas para reemplazarlos. O ponerlos en el mercado a un precio menor del que puedan valer. Ya sabemos que siempre fichar es mucho más fácil que dejar salir pero en este caso es básico hacerlo, aunque eso suponga perder a ciertos jugadores. Ya vendrán otros que harán que estos caigan en el olvido. Pero es que ningún jugador por muy bueno que sea puede estar por encima del club. Y este es el problema que lleva a una entidad como el Real Madrid a estar en esta debacle.