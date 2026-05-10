Opinión | En corto
¿Objetivo cumplido?
Si el propósito real del viaje a México de Isabel Díaz Ayuso era envenenar las relaciones entre España y ese país, boicoteando una «reconciliación» apenas iniciada, es posible que lo haya conseguido, pues tendrá asegurado su coro local (¡Madrid!) tras presentarse ella misma como víctima de un boicot. No se viaja a un país soberano con una conciencia nacional tan arraigada como México insultándolo antes del viaje y volviendo a insultarlo nada más llegar. No se hace patria (española) zancadilleando una política de Estado, encabezada por su más alta Magistratura, dirigida a recomponer los vínculos de la llamada «madre patria» con uno de sus hijos más poderosos. No se hace Estado (español) jugando desde una autonomía papeles que la Constitución reserva al Estado. ¿No se reprochaban esas suplantaciones a Catalunya o Euskadi?. Tanta ignorancia, tanta desfachatez, no deberían tener barra libre.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mercadillo de moda y decoración que llega a Málaga este fin de semana con talleres de arcilla y lana: ubicación y horarios
- La Feria Sabor a Málaga vuelve este fin de semana al Balcón de Europa de Nerja con más de 450 productos locales
- El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
- El pueblo de Málaga que se ha convertido en uno de los más buscados de España para una escapada en 2026: 'Atrae a quien busca autenticidad, artesanía y gastronomía
- Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja ante el AEK: 'Necesitamos gente con confianza, que no les dé miedo
- Unicaja-La Laguna, tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL: fecha, hora y dónde verlo GRATIS por televisión
- Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Sporting de Gijón en La Rosaleda
- La Divina Pastora vuelve este sábado a las calles de Capuchinos con nuevo recorrido y varios estrenos