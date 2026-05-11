Opinión | En corto
Sin identidad no somos nadie
Visto el estado de las cosas, tal vez el reto más importante, a la hora de organizar la resistencia, sea hacer convivir las distintas identidades, locales, nacionales y europea, cohabitando a la vez con el multiculturalismo, expresión de una más vasta identidad humana. A fin de cuentas no sería otra cosa que elevar a categoría política la compleja identidad de cada uno, expurgando los discursos absolutistas y excluyentes. Lo que parece evidente, en todo caso, es que solo agarrados a identidades colectivas que satisfagan nuestro sentimiento de pertenencia, por complejo y plural que sea, podremos sobrevivir como individuos a la voluntad despersonalizadora que anima las grandes tendencias del sistema, una aplanadora que aspira a desarraigarnos, arrancarnos del medio en que somos alguien, ponernos el crotal en la oreja y asegurar nuestra ceba y ordeño en la granja global, bajo su férula. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Caso Chris Duarte: El Unicaja abre un expediente al dominicano, le suspende de empleo y el jugador regresa a Málaga
- El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
- Ibon Navarro, tras el bronce en la BCL, sobre el 'caso Duarte': 'Se precipitó todo el viernes porque era insostenible
- La Divina Pastora vuelve este sábado a las calles de Capuchinos con nuevo recorrido y varios estrenos
- La librería más impresionante de Málaga donde puedes desayunar entre joyas literarias: está en Teatinos y es un paraíso para lectores
- El PTA de Málaga premiará con parking gratis y reservado durante un mes a los conductores más activos de su app para compartir coche
- Unicaja-La Laguna, tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL: fecha, hora y dónde verlo GRATIS por televisión
- El Mercado de Quesos de Málaga reúne en Coín a doce queserías con más de 50 variedades