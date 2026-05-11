Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mitin de Feijóo en MálagaEncuesta de las elecciones andaluzasPrecio de la vivienda en MálagaCómo solicitar una VPOEntrevista a Celia VillalobosÚltima hora del brote de hantavirus en directoCaso Chris DuarteClasificación del Málaga CF
instagramlinkedin

Opinión | 360 grados

Joaquín Rábago

Joaquín Rábago

Mentiras e hipocresía

El presidente estadounidense, Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

Uno no deja de sorprenderse de la absoluta desfachatez y más flagrante hipocresía con la que mienten algunos políticos a ambos lados del Atlántico. ¿Acaso toman a los ciudadanos por idiotas?

Nada menos que Donald Trump, peligroso psicópata, se permite insultar a los iraníes, a los que califica de «trastornados» y de «escoria» y dice dudar de que vayan a cumplir sus compromisos con Washington. ¿Qué compromisos?

Todo ello al tiempo que afirma que Estados Unidos ha ganado la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán, ha mandado al fondo del mar todos sus buques, destruido su aviación, diezmado su arsenal de misiles y que todos sus líderes están muertos.

Mientras tanto, su secretario de Estado, Marco Rubio, dice desde la Casa Blanca que los dirigentes iraníes «están locos»- ¿no aseguraba Trump que habían muerto?- y que se trata de un «régimen vicioso» dirigido por «clérigos chiíes radicales».

A este lado del Atlántico, el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, recibe en Berlín y trata de «amigo» a su colega israelí, Gideon Saar, y dice que el «conflicto» con Irán y la guerra de Ucrania «nos han hecho ver que estamos unos de otros más cerca que nunca y tenemos intereses mutuos».

Eso afirma el representante de un país de la UE a propósito de un Estado abiertamente genocida que detiene en aguas internacionales frente a las costas griegas a ciudadanos europeos, a los que trata de «terroristas», y que con sus incesantes y letales bombardeos vacía y ocupa impunemente el sur del Líbano, haciendo trizas la tregua que había firmado con Beirut.

¿No se ha enterado tampoco ese político cristianodemócrata de los reiterados ataques de colonos y soldados israelíes no sólo a musulmanes, sino también a cristianos lo mismo en el Líbano que en Jerusalén o en la Cisjordania ocupada y de la profanación de sus más sagrados símbolos religiosos?

Y mientras con el ministro israelí es todo sonrisas, Wadephul exige a los iraníes que renuncien al arma nuclear y a su programa de misiles y abandonen su «política incendiaria» en el Golfo Pérsico como si fueran ellos y no Israel y Estados Unidos quienes han incendiado la región.

No es de extrañar ante esas palabras que el israelí se felicitara de la estrecha colaboración entre su país y Alemania en todos los campos: seguridad y defensa, lucha antiterrorista.

O que, a su vez, Wadephul dijera que experimentaba un profundo sentimiento de «humildad» ante el hecho de que la tecnología iraní esté sirviendo para proteger el espacio aéreo alemán. ¡Da asco! n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Caso Chris Duarte: El Unicaja abre un expediente al dominicano, le suspende de empleo y el jugador regresa a Málaga
  2. El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
  3. Ibon Navarro, tras el bronce en la BCL, sobre el 'caso Duarte': 'Se precipitó todo el viernes porque era insostenible
  4. La Divina Pastora vuelve este sábado a las calles de Capuchinos con nuevo recorrido y varios estrenos
  5. La librería más impresionante de Málaga donde puedes desayunar entre joyas literarias: está en Teatinos y es un paraíso para lectores
  6. El PTA de Málaga premiará con parking gratis y reservado durante un mes a los conductores más activos de su app para compartir coche
  7. Unicaja-La Laguna, tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL: fecha, hora y dónde verlo GRATIS por televisión
  8. El Mercado de Quesos de Málaga reúne en Coín a doce queserías con más de 50 variedades

Gira “Navarra On Tour”: los vinos con Denominación de Origen Navarra llegan a Málaga

Gira “Navarra On Tour”: los vinos con Denominación de Origen Navarra llegan a Málaga

¿Quién paga el Mundial?

¿Quién paga el Mundial?

Horas claves en el Unicaja para la resolución del 'caso Duarte'

Horas claves en el Unicaja para la resolución del 'caso Duarte'

Málaga se adelanta al centenario de la Generación del 27 con un seminario internacional sobre su legado cultural en Andalucía

Málaga se adelanta al centenario de la Generación del 27 con un seminario internacional sobre su legado cultural en Andalucía

La reforma del local de Protección Civil de Marbella ha finalizado sus obras

La reforma del local de Protección Civil de Marbella ha finalizado sus obras

Marbella anuncia un plan paisajístico que contempla la plantación de 300 árboles en San Pedro Alcántara

Marbella anuncia un plan paisajístico que contempla la plantación de 300 árboles en San Pedro Alcántara

Satisfacción general por el «salto de calidad» de la Feria del Libro de Málaga

Satisfacción general por el «salto de calidad» de la Feria del Libro de Málaga

Acosol extiende a los jardines privados el uso de aguas regeneradas para campos de golf

Acosol extiende a los jardines privados el uso de aguas regeneradas para campos de golf
Tracking Pixel Contents