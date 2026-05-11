¿Quién paga el Mundial?

¿Han mirado hoy el calendario? Es día 11. Queda justo un mes para San Bernabé. Para que sea 11 de junio y en Ciudad de México sea día festivo. ¿Por qué motivo? Porque ese día se inaugura el Mundial de fútbol que también incluye partidos en suelo canadiense, pero que sobre todo aspira a conquistar Estados Unidos para la causa. Porque la FIFA mantiene su sueño de abrirse camino en un país donde el béisbol, el fútbol americano e incluso el baloncesto están de momento muy por encima en audiencias, afluencia a los estadios y cifras de negocio.

Si hablamos de esto último, del asunto económico, la cita mundialista de este año va a convertirse en la más cara de toda la historia. Pero paradójicamente aún nadie ha contestado a la gran pregunta: ¿Quién paga esta vez la fiesta? En el Mundial catarí, con sangre, sudor y lágrimas, los petrodólares pudieron compensar el pobre aspecto que en numerosos partidos ofrecían las gradas.

Pero esta vez empieza a ponerse de manifiesto que el público estadounidense no está ni mucho menos dispuesto a poner de su bolsillo los miles de dólares que se piden para poder disfrutar en directo de cualquiera de los encuentros que figuran en el camino hasta la final del 19 de julio, prevista en el MetLife Stadium de New Jersey. Será no sólo el Mundial más costoso de cuantos se han celebrado hasta este momento. También figura como el de más equipos participantes en su fase final: 48 incluyendo a las tres selecciones anfitrionas.

Esa ambición de la FIFA por extender como nunca el cupo de combinados nacionales va reñido con el espectáculo. Es algo más que evidente. En el mismo grupo de España, Cabo Verde y Arabia Saudí se verán las caras sin que figure una u otra selección entre las 60 mejores del planeta.

Asimismo, en otro de los grupos coinciden Catar y el combinado de Bosnia y Herzegovina, con la misma particularidad de que tampoco puedes localizar a estos dos países en el listado de las 50 mejores selecciones del ránking oficial de la propia FIFA. Han logrado el billete, además, hasta cuatro selecciones que no aparecen entre las 70 primeras: Ghana (74), Curazao (82), Haití (83) y Nueva Zelanda (85).

A la dificultad que entraña una primera fase demasiado cargada de combinados prácticamente desconocidos, los expertos le añaden la complicación que ha supuesto la guerra en Oriente Medio. A Estados Unidos le ha estallado el conflicto en sus propias manos. De una contienda corta se ha pasado a una situación extendida en el tiempo y de consecuencias aún difíciles de cuantificar respecto al incremento de los precios de la energía para el transporte aéreo.

Así justifican los hoteleros de EEUU el bajo nivel de las reservas en las ciudades que son sedes mundialistas. La principal patronal de aquel país remarca de hecho que el 80% de los empresarios del sector en esos destinos apuntan a que las previsiones de ocupación están por debajo de lo esperado e incluso en algunas de esas ciudades por debajo de los últimos veranos.

El rechazo generalizado casi puede monitorizarse en tiempo real a través de las redes sociales. Aficionados que habitualmente acceden a los estadios cuando hay partido de la MLS, la competición de fútbol estadounidense, tachan de elitista la política de precios impuesta por la FIFA. Ni siquiera la puesta en marcha de ofertas de última hora ha logrado contagiar aquel entusiasmo inicial, que incluso propició la reventa a precios astronómicos.

Ese Mundial de los más de 40 millones de euros incluso ha sido tildado de espectáculo burbuja, que finalmente podría mostrar unas gradas demasiado frías en los gigantescos aforos estadounidenses. ¿Hablar de fiasco a un mes vista está justificado? Habrá quien diga que no, que todo evolucionará a mejor con el paso de las semanas, una vez ya en marcha la competición, ¿pero y si no es así?

Es interesante leer en estos días que casi el 90% de los hoteleros de Kansas City, San Francisco, Seattle, Boston o Filadelfia afirman que sus reservas no llegan a las de un junio o julio habitual. O que a juicio de estos empresarios el Mundial de fútbol, con las cifras en la mano, quede relegado a la categoría de «evento sin importancia». Ya veremos quién paga la fiesta, sí. Pero de momento queda claro que no saldrá de los bolsillos de turistas o de aficionados nativos.