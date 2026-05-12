Ha aparecido un nuevo protagonista en esta actualidad tan disparatada y coral, donde cada giro de guion nos retuerce un poco más: ahora el Hantavirus. Desconocido para la mayoría hace apenas unos días, pero del que enseguida han salido un montón de expertos recién formados a hacer declaraciones que, para variar, no ayudan mucho a la gestión de la emergencia sanitaria. Somos más de alejar barcos que de arrimar el hombro. No sea que se contagie la solidaridad y la responsabilidad y se expanda de manera que nos vuelva capaces de afrontar, aunque solo fuera un asunto de forma coordinada y colaborativa. No estamos para eso. No son tiempos de concordia. Cada piedra en el camino es un arma arrojadiza del que se la encuentra. Y la actualidad es una cantera. Tampoco estamos preparados para oír hablar tan pronto de otro virus, de contagios, de mortalidad, de cuarentenas ni nada de eso. Esos términos nos despiertan el miedo a una etapa demasiado reciente que dejó un trauma no resuelto y difícil de tratar, pues es colectivo, y no vamos juntos a ningún sitio, mucho menos a reflexionar. Sin embargo, a pesar de no estar preparados, y de todas las diferencias que tiene esta emergencia sanitaria con respecto a su predecesora, estamos repitiendo los mismos patrones, dando la misma cobertura, minuto a minuto, que nos recuerda tanto al 2020, al encierro mal cerrado.

Lo malo de querer informar todo el rato de algo que no tiene suficientes novedades es que se acaba repitiendo lo mismo o inventando cosas. No hay muchas más opciones. Y entonces lo conviertes en otra cosa que parece peor. Repetir una y otra vez que no hay que alarmarse acaba alarmando. Igual que alarma que algunos se quejen de falta de información sobre algo que todavía desconocemos.