Lo importante y lo urgente

Pasó el fin de semana de la Final a Cuatro de Badalona, momento que desde hace ya varios años el Unicaja se había acostumbrado a señalar como importante en el calendario de la temporada.

Aparte de los recuerdos que el equipo se trae de Cataluña, de gran calado para esta versión del Unicaja, quizá habrá que variar el concepto que mucha gente muestra sobre esta competición, que algunos siguen pensando que se gana sólo con decir «somos un equipo ACB». Si en Málaga no estamos felices siendo el equipo español que ha quedado más arriba, no imagino en Tenerife, Badalona o Las Palmas.

Siendo más concretos, lo que ha ocurrido este fin de semana no ha sido sino sacar a la luz lo que se había situado fuera del foco mediático desde no sabemos cuánto tiempo. Viendo desde hace años cómo funciona el club y la cúpula directiva que tiene ahora, o el asunto Chris Duarte es un antes y después para el Unicaja o, como en todo, la paciencia tiene un límite y una oportunidad a aprovechar.

Ya sabemos de sobra los hechos y cómo se han precipitado. Sabemos que las expectativas generadas desde el mismo club con un jugador que salía de la NBA (como tantos) han sido siderales desde el primer momento. Todo esto que se despliega en su momento contaba con el beneplácito de todos los actores y sirviera para alimentar el ego del protagonista, que ha quedado demostrado que no necesitaba estímulos ajenos, que ya los traía de serie, y ahí, las prioridades tenían su propio orden.

Visto lo ocurrido, que en la mañana del mismo día que el equipo se jugaba la semifinal frente al AEK apareciera un vídeo musical en el que el jugador y su esposa eran los protagonistas, no tenía mayor incidencia, pero dejaba claro la implicación y por dónde iban las prioridades. Posteriormente, la no convocatoria alimentaba más el desencuentro y la presencia del dominicano en el segundo equipo de la temporada en la BCL termina desencadenándolo todo la mañana del viernes.

Con un manejo de redes sociales digno de la media (ya saben, esos perfiles de nombre inventado, imagen falsa y habitual en la reclamación de respeto), el jugador deja claro que el que está con Dios es él y que su presencia aquí es por un destino manifiesto. Ahí hay un par de cosas que no entiendo: si al lado de Dios hay sitio para más gente y cómo es que la NBA lo dejó ir.

El mensaje incendiario que puede volver a verse cómodamente en estas páginas fue acompañado de otro de su mujer y al poco tiempo retirado, sustituyéndose por una disculpa ante todo el mundo, convirtiéndose en una «recogida de cable» de las que son complicadas de olvidar, pero reconducir esto suena imposible.

Que a Chris Duarte se le incluya en el segundo equipo de la competición me llama la atención, sobre todo porque el paso por Málaga ha sido más de deseos que de realidades, decidiéndose los integrantes de los quintetos por votación entre entrenadores, medios, jugadores y aficionados con peso diferente en la votación. Suena más a que está ahí porque había que poner a un jugador del Unicaja que otra cosa, ya que, entre los dos quintetos, los otros tres participantes de la Final a Cuatro tienen dos jugadores cada uno, además de uno de Joventut, Galatasaray y ALBA Berlín. Quizá explique que haya jugadores con mejores números que Duarte que no aparecen.

Lo cierto es que, tras la victoria del Unicaja en el partido del sábado y la apertura de expediente al jugador, o sea, lo urgente, hay que irse a por lo importante porque ahora toca encarar los cuatro partidos y medio (hay que volver otra vez a Badalona) para poder alcanzar o no el play off. Único medio sobre el papel para jugar la BCL otra vez evitando una previa en la que nadie quiere participar.

La duda que el propio Unicaja ha cernido sobre sí mismo durante la temporada hace que fiarse del equipo sea una apuesta de tan alto riesgo como la realizada con Chris Duarte. Podemos pensar que, a causa de este incidente, el grupo va a ganar la solidez que ha echado en falta todo el año, lo cual daría para algunos una solución fácil para explicar la mala temporada y eso sería el error más grave.

La resolución del tema Duarte no tiene pinta de ser ni fácil ni gratis, recordando cómo se gestionó el finiquito de Fotis Katsikaris, pero lo que no tenía defensa alguna era -naturalmente- la permanencia del jugador. Pero pensar que el único problema o error en la temporada está en Duarte y que con el expediente al mismo se soluciona todo es poner la primera piedra para perpetuar una época oscura en el club.

Que las intenciones del club de renovar al entrenador ya estaban antes no debe extrañar y ahora parece que toman otro impulso pese a tener contrato. Aunque la responsabilidad del mal rendimiento de este año hay que extenderlo más allá de la cancha, no sería la primera vez que Ibon Navarro renovara más por sensaciones que por los resultados inmediatamente anteriores, aunque el crédito ganado los años anteriores tampoco puede ignorarse.

La premura en necesitar que el equipo rinda de inmediato, con dos partidos esta misma semana y sin posibilidad de fallo, no debe despistarnos. Hay mucho que analizar de este curso y más que trabajar cara al próximo. Ánimo y a acertar.