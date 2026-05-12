La mística nunca queda tan a mano

Puesto que en esta sección ya se reconocía a Rosalía hace 4 años («Pescadito Rosalía», 10-4-2022), manejando incluso entonces el símbolo cristiano del pez en la arena, podrá ahora decirse algo que no suene a prejuicio sobre la ola de misticismo luminoso que la cantante ha desatado. Tampoco se está aquí contra la mística, sino frente a su banalización, su versión de consumo. La ecuación esfuerzo = resultado debe mandar siempre, y no me refiero al trabajo de Rosalía, que es grande, sino al del consumidor de mística. Esa ecuación va desapareciendo también en la música, cada vez más facilona y «resultona» (simulación de «resultado»). No digo que, a estas alturas, para alzar vuelo con la música haya que enchufarse una interminable sesión con Olivier Messiaen, basta probar, por ejemplo, con Dream Sequence, de Tangerine Dream (Virgin Records, 2000). Yo acabo de hacerlo y pone.