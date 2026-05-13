Opinión | En corto
Destrozos de un irresponsable
Mi actitud pro-norteamericana viene de lejos. De niño coleccionaba cromos de «La guerra en Corea» y de «Historia de Hollywood», en los que (para mí) reinaban Ginger Rogers y Jane Russell. No me perdía ‘Visiones de Hollywood’, una insólita sección del TBO, ni, ya adolescente, la edición en español de ‘Popular Mechanics’, con todo sobre los coches. Disfrutaba con la «comedia americana», más desinhibida que la actual (¡aquella hierática Kim Novac de «Una vez a la semana»!) y con la música de Burt Bacharach. Aunque apoyara a Franco, USA era el país que, tras liberar Europa del fascismo, no había aprovechado su monopolio nuclear. Incluso al hacerme más tarde rojo mi devoción literaria fue hacia la Beat Generation, y la política hacia la izquierda antiimperialista norteamericana que representaba la Monthly Review. Trump, Trump, nunca sabrás el destrozo que haces a la idea mejor de tu país.
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