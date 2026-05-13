La discreción de mayo: Después de volver La Reina de los Cielos

Ha pasado poco más de un mes desde que el último trono se encerrara y la ciudad así recuperase su pulso cotidiano. Mayo en Málaga es un mes de balances silenciosos y de puertas de casas de hermandad que semicerradas para limpiar y hacer cuentas. Es también el momento en que la naturaleza humana de los cofrades, tan dada al escrutinio, empieza su particular temporada de ojeo: la de medir el éxito ajeno para digerir el propio.

A la gente le gusta saber de ti. De ti, de mí y de todos. Y si es de nuestro universo cofrade, más. Pero en este tiempo de post semana santa, esa curiosidad no nace siempre de la alegría por el triunfo del hermano. “Ay, qué bonita iba la cofradía del barrio de al lado”. Esto pocas veces lo oiremos. No nos engañemos que ya somos muy mayores en esto. La curiosidad nace de la necesidad de comparar. Se observa y se pregunta para medir, para pesarse en la misma balanza y decidir quién salió ganando en la calle. Por eso, hoy más que nunca, debemos recordar que la discreción no es frialdad; es una armadura necesaria.

El peligro de la vitrina

En la psicología del mundo cofrade podríamos decir que mayo es un mes de vulnerabilidad. Sí, lo habéis leído bien. Tras el esfuerzo titánico de la salida procesional, el ánimo queda expuesto. Cuanto menos sepa el entorno de tus dudas, de tus cansancios o de los proyectos que ya empieza a dibujar la hermandad pensando en el 2027, menos margen de maniobra tendrá el juicio externo. Sé que esto que describo es una realidad cruda: la información es el combustible de la comparación, y la comparación es la muerte de la paz colectiva y, por ende, personal.

Antropológicamente, hemos pasado de la túnica que iguala a todos en la fila, a la exposición total en redes, más que en aquellas tertulias noventeras que tenían su aquel. Parece que si no contamos cómo nos ha ido, no nos ha ido de ninguna forma. “Los que no contamos no existe”, me decía el otro día en Alhaurín un amigo. Pero, ¿es necesario contarlo todo? Es ahí donde perdemos la protección. La discreción nos permite procesar lo vivido —los aciertos y los errores— sin que el ruido de fuera contamine la autocrítica.

La elegancia del silencio administrativo

El "entretiempo" que marca mayo es vital. Es el momento de la creación silenciosa. Si abrimos las puertas antes de tiempo, si damos demasiados detalles sobre lo que viene o lo que dolió de lo que pasó, entregamos las llaves de nuestra fortaleza.

En el mundo de las hermandades, saber callar es tan importante como saber mandar.

Hay que reivindicar el derecho a la "invisibilidad" post-Semana Santa. No por falta de compromiso, sino por exceso de prudencia. Cuanto menos sepan de tus próximos movimientos, menos podrán usarlos para medir su propia estatura. La discreción es el refugio donde el cofrade se recomponen sin testigos.

Así pues, que este mayo nos sirva para entender que no le debemos explicaciones a la curiosidad ajena que solo busca compararse para después clavarte el tenedor en la próxima Cruz de Mayo. La verdadera labor, la que tiene cuerpo y alma, se hace a fuego lento y lejos de los focos. Protejamos lo nuestro. Al final, lo que queda cuando la bulla se disipa en la puerta de San Julián tras encerrarse la Virgen no es lo que los demás dicen de nosotros, sino la satisfacción de lo que hemos hecho, todos los cofrades, en silencio. Porque lo que no se cuenta, sigue siendo únicamente tuyo. Y ahí, nadie puede entrar a medirse ni a medirte.