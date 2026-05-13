Cuando la vivienda dejó de ser un derecho.

Muchos dicen que Málaga vive uno de sus momentos de mayor prosperidad económica. Crece el empleo y bate récords turísticos año tras año. Sin embargo, bajo esta imagen de éxito se esconden realidades cada vez más preocupantes y dolorosas: vivir en Málaga se ha convertido en un privilegio al alcance de cada vez menos personas, donde los salarios hace mucho que no están acordes con los incrementos de precio de la vivienda.

Esto es lo que pusieron de manifiesto los sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- convirtiendo la festividad del Primero de Mayo en el centro de la denuncia de esta emergencia social, con la presencia de sus líderes nacionales en nuestra ciudad.

El mercado de la vivienda en Málaga es actualmente el principal termómetro de ese desequilibrio. Los precios de compraventa se han incrementado más de un 40% desde 2021 y el alquiler se sitúa ya en máximos históricos, muy por encima de la capacidad económica de amplias capas de la población local. Jóvenes, familias trabajadoras e incluso profesionales cualificados no pueden acceder a una vivienda digna en su propia ciudad.

En el caso malagueño, la vivienda nueva no está orientada a responder a la demanda social existente. La mayor parte de esta oferta va dirigida a compradores de renta media-alta, nacionales y extranjeros. Málaga resulta atractiva para la inversión y la segunda residencia, y el mercado y oferta se orientan exclusivamente hacia quien puede pagar más, excluyendo a quien vive y trabaja aquí todo el año.

El turismo actúa como factor amplificador de esta tensión expandiéndose a los barrios. Miles de viviendas abandonaron el alquiler residencial para convertirse en viviendas de uso turístico. El resultado es una reducción drástica de la oferta disponible y una escalada de precios que expulsa a residentes hacia municipios de la segunda corona de la conurbación. Nuestros barrios pierden población estable, el comercio de proximidad desaparece y los locales comerciales se transforman en apartamentos turísticos.

Este modelo no es sostenible. No lo es socialmente, profundizando en desigualdad y segregación urbana. Tampoco lo es económicamente, porque la ciudad expulsa a las personas trabajadoras de sectores esenciales como el sanitario, el docente, la restauración, limpieza u hostelería, perdiendo en competitividad y cohesión.

Frente a esta situación, la ciudadanía se ha movilizado. Otra manifestación masiva se anuncia en Málaga para finales de junio. Desde entidades sociales ponemos en marcha iniciativas como Calicanto dando alternativas habitacionales ajenas al mercado de la vivienda tradicional, pero los responsables públicos siguen ajenos a esta realidad. La vivienda protegida está muy lejos de la demanda real. Y lo que es peor, no se observa voluntad política real de cambiar la cosas. Ni se regula el mercado ni se avanza hacia un parque público de vivienda capaz de actuar como colchón social. El diagnóstico es por todos conocido. Lo preocupante es que Málaga siga avanzando hacia el abismo en interés económico de unos pocos.