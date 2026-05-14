Opinión | En corto
Andalucía, penúltima caída
Da la impresión de que en las elecciones andaluzas del domingo la única incógnita, vistas las encuestas, es si Juan Manuel Moreno alcanzará la mayoría absoluta o se verá obligado a pactar con Vox para componerla. Se da en cambio por descontada, esta vez en su antiguo granero de votos, otra estrepitosa derrota del PSOE, que sufrirá en carne propia nada menos que la vicepresidenta del Gobierno español, por lo que también la sufrirá Sánchez casi de forma directa. Algunos quieren ver en estas inmolaciones un tributo sacrificial de lealtades, pero no se debería banalizar su importancia. Objetivamente, cada bajada de escalón, aunque sea en comunidades autónomas, reduce el oxígeno político que le quede al Gobierno y achica sus expectativas de supervivencia hasta 2027, ya muy cuestionables desde una perspectiva constitucional ante la imposibilidad crónica de aprobar unos presupuestos.
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