La ultraderechista Alternativa para Alemania se prepara para gobernar

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se prepara ya para gobernar, si gana las elecciones del próximo 6 de septiembre, el Estado federado de Sajonia-Anhalt.

«Naturalmente estamos dispuestos a asumir responsabilidades de gobierno a partir de este otoño y preparamos para ello un ejecutivo», escribió su cabeza de lista, Ulrich Siegmund, en la red social X.

A la vista de lo que indican los sondeos, el mayor partido de oposición del país se siente cada vez más seguro del triunfo y no ya sólo en ese ‘land’ de la antigua RDA, sino también en otros donde se celebrarán pronto también elecciones.

Y sus responsables del Interior mantuvieron esta semana una reunión en la capital alemana para discutir medidas con las que combatir el que llaman «extremismo de izquierdas».

El responsable del interior de ese partido en el Parlamento Federal, Thorsten Weiss, anunció eufórico: «Combatiremos de modo consecuente a las estructuras extremistas en lugar de financiarlas; acabaremos inmediatamente con las subvenciones que ahora reciben».

Según el semanario alemán Die Zeit, un nombre que suena como posible futuro ministro del Interior de Sajonia-Anhalt es Hans Georg Maassen, quien fue jefe de los servicios secretos alemanes entre 2012 y 2018.

Servicios secretos a los que se bautizó en Alemania con el nombre mucho mejor sonante de ‘Oficina para la Defensa de la Constitución’, pero que en su época parecía estar solo ciega del ojo derecho pues sólo perseguía a la izquierda mientras que en otros casos hacía la vista gorda.

Maasen, quien fue durante muchos años diputado cristianodemócrata y todavía en 2021 candidato de ese partido a jefe de Gobierno de Tübingen antes de declararse independiente representa hoy a un grupo de extrema derecha que se arroga el derecho a decidir quién es o no es alemán.

Anticipándose a lo que luego denunciarían el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otras luminarias de aquel país, Maassen denunció la conversión de Europa en una masa anónima de ciudadanos a los que manipulan oscuras «fuerzas socialistas y globalistas».

Para Maasen y quienes comparten su ideología de extrema derecha, la igualdad social es el origen de todos los males de la sociedad contemporánea, y sólo se acabará con el actual desorden de Occidente si se dejan de una vez claras las jerarquías.

Según el parlamentario de AfD por Sajonia-Anhalt Martin Reichardt, su partido será el «ariete» que permitirá al pueblo «asaltar democráticamente las plazas fuertes del poder establecido». Algo así como el asalto a la Bastilla, pero al revés.