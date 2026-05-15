La biblia, Chris Duarte y el sesgo de confirmación

«Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Santiago, capítulo 4, versículo 6. — La Biblia

El comportamiento humano suele buscar su reafirmación. Buscamos la confirmación de nuestras ideas y pensamientos, un hecho que a veces nos lleva a cometer errores. Solemos dar más peso y credibilidad a los datos, las ideas o las situaciones que encajan en nuestra visión del mundo, descartando las que lo contradicen, aunque tengan parecidos argumentos. Es lo que se llama Sesgo de Confirmación, un sesgo cognitivo que a veces resulta ser una trampa para nosotros.

Chris Duarte publicó hace unos días un explosivo mensaje en Instagram donde decía, después de despacharse a gusto con el club que le paga: «Yo nací para ser historia y si estoy con Dios quién contra mí!!».

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

No es la primera vez que ocurre algo similar. Hace unos meses, con el fichaje de Malik Beasley por Cangrejeros de Santurce de la liga de Puerto Rico, publicó: «En un bolsillo me lo meto yo a ese». «Si a mí me dieran la oportunidad que le dan a ellos de yo jugar mi juego como solo yo lo sé jugar, estaría en otro nivel».

Hay veces que la distancia entre las palabras y los hechos es grande. Y muchas veces somos capaces de aceptar las palabras y adquirir compromisos que luego nos cuesta mantener en el tiempo. Yo soy muy fan de Chris Duarte y en verano me pareció un gran fichaje. Un refuerzo diferencial en la ACB, pero también advertía que una cosa era aceptar la filosofía de Unicaja cuando vienes de un rol tan distinto y otra convivir con ella día a día.

Yo estoy seguro de que Duarte estaba convencido cuando Ibon Navarro le contó su rol en verano de que podría asumirlo. No ha podido convivir con él, pero nadie le engañó. Es más, no me extrañaría que saliera a otro equipo y como sucedió con Erazem Lorbek o Giorgios Printezis con anterioridad, veamos una versión estelar del dominicano. Pero el ego a veces te juega malas pasadas.

Chris Duarte / Mariano Pozo

En República Dominicana, algunos acusan a Ibon por no cambiar su sistema . Y yo me pregunto: ¿Por qué debería hacerlo? El sistema funciona, sí. ¿Duarte es un jugador como Lebron James para ser tan diferencial? No. Es más, el secreto de estos Lakers en el final de temporada NBA está en una reunión que el entrenador JJ Redick mantuvo con sus tres estrellas a finales de febrero. Allí, les pidió que Doncic fuera el jugador número 1 del equipo, Reeves el 2y pidió a Lebron ser el jugador 3 del equipo. ¿Y qué hizo el máximo anotador de la NBA de todos los tiempos y uno de los mejores de la historia? Aceptar su rol por el beneficio del equipo. Ese mes, los amarillos tuvieron un balance de 15-2 y no sabemos qué hubiera pasado si el esloveno no se hubiera lesionado anted e comenzar los play off...

Es más, el también dominicano Jean Montero está demostrando en Valencia, en una rotación similar a la de Unicaja, que se puede ser una estrella, tener tu parte de ego y aportar al equipo. Montero ha sido solo titular en 19 partidos de 37 en Euroliga, jugando 22 minutos de media con 17,8 puntos de valoración y siendo líder del equipo. Minutos muy parecidos con Duarte para números y sensaciones muy contrapuestas.

Todo parece indicar que Duarte no volverá a jugar con el Unicaja. Una pena porque de haber salido bien podría haber sido la base de un gran crecimiento para club y jugador como por ejemplo es Jean Montero en Valencia. Pero no ha sido así. ¿Quién es el culpable? Pues posiblemente un poco cada uno. ¿Es un mal fichaje? No lo creo, como dijo en su momento Juanma Rodriguez: «No hay malos fichajes, hay malos rendimientos» Hay veces que los clubes con menos poder económico tienen que arriesgar con jugadores que tienen muchas incógnitas. No nos engañemos, un jugador de la calidad de Duarte al 100% de su rendimiento no hubiera jugado nunca en Unicaja. Ahora, es el momento de sentarse llegar a acuerdos y pensar en el futuro. Carpe Diem…