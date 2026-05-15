Yo soy Isaac

Si ahora me diera un paseo por la biblioteca de mi madre en los años 80, vería obras como ‘La interpretación de los sueños’ de Freud, ‘Tus zonas erróneas’ de Wayne Dyer, ‘Escritos’ de Lacan o ‘El hombre en busca de sentido’ de Frankl. ‘Demian’, ‘Las olas’, ‘Mrs Halloway’, ‘Nunca te prometí un jardín de rosas’ y ‘La campana de cristal’. Estaría sonando ‘Mediterráneo’ de Serrat o ‘Al alba’ por Camarón, quizás la de Eduardo Aute, y ella fumaría un cigarrillo mientras mueve sus papeles de un sitio a otro. Yo cogería un libro al azar o el periódico que habría soltado en la mesita, y me habría sentado a imitarla leyéndolo, moviendo los labios como quien reza el rosario. La imagen de mi madre como puente. Y todos esos libros leyéndome a mí.

Me quedaba mirándola como ahora descubro a mi hija observándome a mí. La estudiaba con esmero, aunque tampoco era consciente entonces. Me gustaba averiguar si se me daría bien ser como ella, si cogía el bolígrafo de la misma manera y si me interesarían las películas de los Hermanos Marx que ella veía. No bajaba siempre al parque conmigo, me decía que no sabía cómo hablar con las otras madres. Y yo aceptaba la premisa como algo normal, sin saber aún que quienes usábamos un lenguaje distinto éramos nosotras.

Yo tampoco sé hablar con las otras madres en el parque. Y eso que también tengo la biblioteca cargada de libros. Que por qué nadie me ha explicado de verdad cómo funciona el código social de convivencia. Generando incomodidad porque me tomo un rato en contestar y porque puedo, incluso, preferir no hacerlo. Les viene la sospecha sobre un pensamiento distinto. Debería ser rápida, pero me importa todo lo que digo en alto. No es que no pueda, más bien, ya no quiero hacer el esfuerzo. Lo incómodo no es el sufrimiento, lo incómodo es sufrir de una forma que no encaja con el entendimiento de los demás. Que el mundo no tolera formas de procesamiento que no sean rápidas, fluidas y socialmente cómodas.

Es raro haber ido al psiquiátrico donde trabajaba mi madre a jugar en el patio. Es singular que sus compañeros de trabajo fuesen expertos de la mente. La normalidad del resto es lo más cuestionable de todo. No he vuelto a oír a ninguna madre hablarle a su hija como si fuese un adulto pequeño, aunque sí he visto a muchas personas hablar como si fueran niños grandes. En el mundo que yo conozco sigue sin perdonárseme que yo tenga una habitación propia en mi mente, que estime fuerte los esfuerzos de mi madre por desarrollarse y que yo no perdone tan alegremente a los que ofenden. Como no encajo en el molde, debo de ser un error. ¿Acaso es verdad que hablando se entienda la gente? Pero los atípicos ya no tienen que justificarse, porque sea como fuere, nadie les concede el sí. Ni cuando eres niña ni cuando eres mujer. Por eso, cuando miro los libros de la estantería de mi madre y aparecen esos de los años 80, me acuerdo de un chiste de manicomio que, la verdad sea dicha, no tiene ni pizca de gracia, pero que resuelve la incógnita sobre mí bastante bien. Dos psicoanalistas se encuentran en la calle y uno le dice al otro: ¡Hombre, Joel! Me alegro de verte. ¿Qué tal te va? Joel se afana en contar en detalle sobre las maravillas de su vida y lo contento y satisfecho que se encuentra. Pero, antes de terminar, hace una pausa: … ya está bien de hablar tanto de mí. Dime, Isaac, hablemos sobre ti. ¿Qué te ha parecido mi último libro?

Pues, bien, yo soy Isaac.