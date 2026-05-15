¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

La contestación afirmativa a este falso interrogante es una auténtica tentación, ya desde los tiempos que alumbraron el mito de ‘La Edad de Oro’. Y especialmente para los que nos adentramos en lo que otrora fue la edad provecta, aunque despotriquemos al mismo tiempo del moralismo apocalíptico y la literaridad como mantras. Parece que estoy viendo ejercer de ‘Quintín el Amargao’, con bastón en ristre y boina parda capada, a mi abuelo Emilio Guardiola Felequia - ¡que era del madrileño barrio de Chamberí como buen chulapo de postín! - hablando del sabor dulce almibarado de los melones de Villaconejos de su infancia y juventud, que en nada podría superar al de aquel fruto maduro y crujiente, pero moderno, que degustábamos a los postres de un festejo familiar. Puede que esta ocurrencia mía sea fruto de la cercanía de los fastos del día de San Isidro Labrador del 15 de mayo. Curiosamente, es también una de las fechas nodriza que guían el proceder de las gentes de Churriana-Málaga, lugar donde habito.

«¡Abajo el mundo moderno! ¡Abajo los camiones! ¡Más sosiego, por favor!» chillaban a los transeúntes de la Gran Vía de la capital los diez o doce aguerridos activistas del grupo de intervención cultural Homo Velamine, tratando de recrear una escena de la película ‘El último caballo’ (1950) del diplomático, dramaturgo y escritor Edgar Neville con los frutos de la rueca de los históricos indignados del 15M y del ultrarracionalismo del cineasta Luis Buñuel. También con claras reminiscencias del discurso post-ilustrado de Rousseau, mostrando la perversidad moral de los logros tecnocientíficos del presente y del manoseado concepto del progreso, idolatrado en los siglos XIX y XX. El escritor y periodista Juan Soto Ivars (2022) describe de modo incisivo y cercano en ‘Nadie se va a reír. La increíble historia de un juicio a la ironía’, (2022) la intrahistoria de este puñado de las bufonadas de Homo Velamine, en un diálogo inteligente con el que fuera su cabeza más visible, la que se desvela y esconde tras el seudónimo de ‘Anónimo García’ (Zaragoza, 1980), condenado y encarcelado por parodiar el sensacionalismo mediático, como lo fue también el rapero Pablo Hasél, sin prever la abrumadora extensión de la estupidez entre los humanos y la falta de comprensión jurídica y social del gozoso paraíso de la ironía. El de Anónimo (Ano, para los amigos) fue el primer caso sobre libertad de expresión juzgado haciendo uso de un artículo diseñado para valorar actos violentos.

Hemos de darnos por vencidos: nuestra sociedad no está ya para mensajes sofisticados cuando la temática se adentra sutilmente en lo ‘políticamente incorrecto’ y la autocomplacencia para los pobladores de las profundidades de la caverna de Platón, como lo fue el llamado ‘caso de la Manada’ (fiestas de San Fermín de 2016). Como afirma Soto Ivars, «la ironía transgredió el tabú» y la sociedad necesitaba restaurar la paz y el equilibrio para no perder su credibilidad. De esto sabía «un güevo» el intelectual heterodoxo zamorano Agustín García Calvo. ¡Basta ya de provocaciones! ¡Aquí, a este valle de lágrimas, hemos venido a obedecer y a dar pábulo a las declaraciones contradictorias del líder naranja y a las de los políticos corruptos hispanos sobre sus putas tristes y sus negocios de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio!

Por este y otros motivos que inflaman mi ego, les ofrezco a continuación un relato nostálgico y evocador, como compensación, publicado en octubre de 2018, en las páginas electrónicas de la revista Café Montaigne. Recuerdo en él, a través de la ficción, las meriendas de los sesenta y setenta protagonizadas por el ‘pan con chocolate’ y su significado más lúdico y profundo, aun a sabiendas que mi morriña podría excitar a no pocos moralistas, a Cuquis o Pititas amantes de los mercadillos benéficos o a Cayetanos con poca solvencia económica. Este ejercicio, el de deslizar lo literario en el marco de lo literal o lo crítico tiene un gran maestro: el mexicano Octavio Paz y les confieso que le he cogido el gustillo a este artificio.

¿Cómo te gustaría que te recordaran? –me preguntó por sorpresa aquella niña que llevaba una trenza deshecha. Ahora podría, al menos, imaginármelo, pero en aquel momento me dejó completamente perplejo su curiosidad adulta y voraz. Yo solo aspiraba a poder compartir los emocionantes juegos de la infancia, vencer mis miedos, de paso, y encaramarme sin rubor al manillar de su bicicleta, reír con cualquier tontería durante horas, hacer experimentos con el colorante, los piñones y el pimentón, sentir la velocidad de la vida rascando mi piel, tragando aire a borbotones y presintiendo la caída. Luna siempre llevaba las rodillas deshechas, como su trenza, como un suave lienzo pintado con la mercromina que bautizaba sus heridas. Y siempre olía a pan con chocolate y fruta fresca. Me enseñó entonces, a modo de los nuevos trabajos de Hércules, a lavar a los perros con champú, a torear cabras con un trapo de cocina y a elaborar los bocadillos más generosos y exquisitos, casi salvajes, que le arrebataban sin permiso sus hermanos, y a soportar el áspero tacto de las hojas de la higuera de su tía Epifania. Con el tiempo supe que este nombre mágico, tan cercano al de la fiesta de la adoración de los Reyes Magos tiene también un significado mágico: «la que se manifiesta, que hace aparición». Aprendí a precipitar los nombres en los alambiques del cerebro, a triturar sus letras, una a una, para formar la dulce pasta de mis versos, pero eso es otra historia.

El secreto está en manifestarse, en hacer acto de aparición, en salir a escena. Y hacerlo como un niño, rozando mis rodillas con las de Luna, sintiendo las marcas de la ilusión y una alegría que se desbordaría en cualquier copa fabricada por humanos o soñada por los dioses. Los ojos de Luna siempre brillan y tienen una profundidad abierta, exuberante y enérgica. Abrazan todo lo que se deje abrazar, siempre que no esté triste. Luna abraza los árboles con el vigor con el que abraza a su padre, el cuarto Rey Mago. ¡Ya vienen por las Canteras! –le decía su padre, con el mismo brillo de Luna, pero en unos ojos muy negros. El padre de Luna sabía muy bien lo que valía la sonrisa de un niño, la ilusión desbordada ante los regalos, el calor redondo de la amistad y esas caritas heladas por el frío viento del invierno que respiraban con la boca abierta, echando humo de mentira, y que preguntaban una y otra vez: ¿cuándo vienen los Reyes? Luna siempre los esperaba con la trenza deshecha y los pantalones de uno de sus hermanos, unos pantalones con los que podía subirse a los olivos, a las higueras y los frutales, oteando en ellos los brotes de la vida en los polluelos de los nidos más altos. Y qué bien sabían esa rebanada de pan con tomate, aceite de oliva y sal, o el pisto de la tía Epifania, regados con el agua fresca de la fuente del Jarama.

Yo me preguntaba por qué Luna se llamaba Luna, y no Sol o Mar, y me sentía el más desgraciado de los niños cuando tenía que regresar con mis padres a Madrid, donde la única fruta fresca se vendía en las tiendas, los pollos yacían, descabezados, en las bandejas de los supermercados y los perros no olían a champú y caminaban, tristes, atados a las correas y a la voluntad de sus amos. ¿Dónde podría encontrar nidos en Madrid? ¿Habrá higueras a las que pueda abrazarme y respirar ese aroma a orín de gato? Además, aquí era difícil saber por dónde llegaban los Reyes Magos, porque eran demasiados los personajes que salían a escena. Me refugiaba entonces, compungido, en el espacio cálido y sin sobresaltos de la música, diosa a la que mis padres habían entregado su vida, convirtiendo las sonatas para violín y piano en el mejor de los bocadillos, en el cuadro de mi bicicleta urbana y el camino para llegar, casi sin aliento, a la frondosa vegetación de las letras. Quiero agitar las palabras recortadas de un periódico dentro de una bolsa, como recomendaba Tristan Tzara, y dibujar una sonrisa con ellas. Quiero que las letras me concedan escribir tu nombre con el brillo de todas sus gemas y rubíes en esta noche de ilusión y de espera, que tu cuerpo se escurra entre mis brazos y atraparte por fin, tras una larga carrera, aunque sea presintiendo la caída, para poder darle un mordisco a tu bocadillo de pan con chocolate.

Para Anónimo García y sus antiguos colegas de Homo Velamine hay que vestir al mono desnudo de Desmond Morris de la mano de la bufonada y el absurdo y el fenómeno de la provocación si queremos hurgar en nuestra humana condición. Y eso, a pesar de que, como nos recuerda Juan Soto Ivars, a propósito del controvertido urinario de Marcel Duchamp, de ese urinario que dejó expuesto y sin instalar a los críticos bien pensantes de la época, «hay quien vio en La fuente una metáfora de la guerra en 1917, un resabio de Dánae o una representación del útero materno, pero Duchamp dijo simplemente: ‘Les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética’». No obstante, conviene tener presente que la ofensa, el insulto son hijos de lo literal, de un lenguaje directo y simple, como el de los partes y las amenazas cocinadas en el fuego de la guerra. Frente a tanta simpleza canallesca, les propongo apostar por las provocaciones bien ensambladas dándole la espalda, nuevamente, a los moralistas, a su infantilismo y su victimismo procaces. Las provocaciones maduran con gracia y un sabor excelente, aptos para los paladares más exquisitos. Como saben, comparto la idea de Woody Allen: una comedia consiste en sumar tiempo a la desolación de la tragedia. También hago mía la cadena genealógica de Anónimo García en la que la imaginación engendra libertad, la libertad soledad y finalmente, rareza. Soto Ivars apostilla: «la rareza engendra compañías afines». Para los que no sean alérgicos a la soledad voluntaria y les importe menos esta última cuestión les recomiendo la singular poética que desarrollan y argumentan Miguel Copón y Alberto Ruiz de Samaniego, en su libro ‘Soledades. Estética del retiro’ (Madrid, Cátedra, 2025), que ahora mismo estoy devorando como un caníbal, sin amenazas de reflujo gástrico ni retortijones de colon irritable. Eso sí, tengan mucho cuidado de no tocar sus ilustraciones con los dedos si ven que el chocolate ya se ha derretido y asoma por los bordes del bocadillo.