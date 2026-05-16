Día de reflexión: inquietudes y preguntas

Sábado 16, día de reflexión. En realidad deberíamos decir día de relajación, de liberarse de la presión propagandista, casi acoso, de los partidos políticos y sus campañas electorales. Día, pues, de sosiego y descanso. La reflexión, a estas alturas, debe estar más que elaborada, porque no es un acto puntual, sino un proceso existencial; es decir, el ser humano, por el mero hecho de ser pensante, ha de ejercer esa actividad de forma constante y orientada a todo aquello que afecte a su evolución vital.

Ya hemos de tener una evaluación bastante aproximada de la realidad y una valoración de las causas que la conforman o determinan. En realidad, en este periodo histórico tan convulso, es complicado sacar conclusiones claras si no miras más allá de aquello que pretenden mostrarte. Determinados partidos, o ideologías políticas, parecen prestidigitadores o hábiles magos que, mientras distraen tu atención sobre un punto, te hacen el truco de magia sin que te percates de la realidad que ocultan, usando el ruido mediático para desviarte de lo importante.

Creo que para neutralizar, en lo posible, la mentira y la manipulación de quien te vende un relato falso y tendencioso, con promesas y análisis sesgados de la realidad social y política que nos afecta, cabe no caer en la trampa de su impostura. No debemos, si queremos ser consecuentes con nuestro ideario y sentimiento humanista, dejarnos arrastrar, por el odio, a la confrontación irracional hija de intereses espurios. El serio y aséptico análisis de los recientes hechos puede ser un buen conductor de nuestro razonamiento para valorar la oferta de cada partido político.

Estado de confusión

Estamos en un momento de gran confusión. Tenemos inquietudes muy fundamentadas. La plutocracia arremete contra la democracia. El neoliberalismo pretende colonizar el Estado y, con ello, la gobernanza. Son muchos y variados los síntomas que apuntan a un futuro inquietante donde las nuevas tecnologías, dominadas por los oligopolios sostenidos por los grandes capitales, se impongan. Estrategias para alcanzar ese objetivo ya andan manifestándose.

En 2025, Alex Karp, CEO de Palantir Technologies, publicó junto a Nicholas Zamiska el libro The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (La República Tecnológica: Poder duro, creencias blandas y el futuro de Occidente), no es un libro sobre tecnología, es un manifiesto político. Cito: «precisamente es la expresión más articulada hasta la fecha de un proyecto de fusión entre el poder del Estado y el capital tecnológico», según refiere Martín Schapiro.

De este libro se desprende un manifiesto, publicado en abril de 2026, donde, a través de sus 22 puntos, se detalla «una visión tecnocrática y militarista del futuro, provocando intensos debates sobre el rol de la inteligencia artificial (IA) y la influencia tecnológica en la política global... el documento expone una postura neo-reaccionaria que aboga por la fusión del poder estatal y la élite tecnológica de Silicon Valley», lo que ha generado interesantes controversias.

Uno de los críticos más significativos es Yanis Varoufakis, economista y exministro de Finanzas de Grecia, señalando que «representa una visión en la que la tecnología es utilizada para aumentar el poder de las élites, reducir la transparencia y aumentar la vigilancia estatal». Desde esta visión traigo a colación lo manifestado por Noam Chosmky, cuando dice: «La población general no sabe lo que está ocurriendo, y ni siquiera sabe que no lo sabe».

Stand de Palantir en la feria de segujridad European Police Congress (EPC) de Berlín / HANNIBAL HANSCHKE (EFE)

No sabemos lo que deberíamos saber

Creo que en gran medida es así. En general la población está abducida por cuestiones menores, por ruido y líos, por controversias histriónicas de personajes tóxicos que dicen defender aquello que van destruyendo, como es el caso de falsos discursos sobre los conceptos libertad y democracia, acusando a otros de tal destrucción para salir airosos del lance, colocando la pelota en tejado ajeno. Nos estamos centrando, por ejemplo, en un discurso ficticio de injusticia porque una señora dice que el Estado español le ha dejado al pie de los caballos en México. En realidad ella ha ido a provocar, con insultos y descalificaciones, una cortina de humo o estrategia desestabilizadora de las relaciones internacionales con un país gobernado, democráticamente, por ideología no afín a la suya. Hay, pues, agentes tóxicos en la vida política que se descubren solo si somos capaces de ver más allá de donde ellos nos señalan.

El objetivo parece ser conseguir la desafección de la gente a la democracia y a las ideologías que la sustentan. Ya se sabe que todo cambio, para ser real y efectivo, se ha de dar en un contexto afín al mismo, es decir aquel donde el «espíritu de los tiempos» (el Zeitgeist en la filosofía hegeliana) lo permita e, incluso, lo exija como forma de salir de un atolladero o crisis. El nuevo orden requiere desconstruir lo existente para reconstruir, con otra argamasa, ese orden fundado en premisas diferentes que otorguen el poder al verdadero dueño de los recursos. De ahí que propongan, desde Palantir Technologies, esa alianza entre el poder tecnológico y el Estado para imponer el nuevo orden mundial, incluso por la fuerza de las armas.

Para crear ese ambiente, tendencia o clima, expertos los hay a mansalva y son adquiribles en el mercado de las ideas y las estrategias para instaurar estados de opinión. El papel de los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, dominadas por las élites económicas y los oligarcas, permiten sembrar y cultivar el desconcierto y la desconfianza en el sistema imperante para envolver a la población en la necesidad de un nuevo orden que les traiga la tranquilidad subjetivamente perdida, y digo subjetiva porque la realidad no se corresponde con el mensaje que transmiten las redes y medios contaminados por estrategias de comunicación manipuladora.

La Ventana de Overton

Ejemplos de estrategias muy en boga los tenemos en el uso de la Ventana de Overton, que nos explica cómo se puede cambiar la opinión pública sobre un determinado tema y, de algún modo, manipular a las personas: «Lo que antes se consideraba absurdo puede, a la larga, ser aceptado por el público hasta poder instalar a una sociedad en el esperpento». Según los expertos: «No harían falta lavados de cerebro o instaurar una dictadura, tan solo aplicar una serie de técnicas avanzadas, cuya implementación podría pasar desapercibida para la sociedad».

Podríamos considerar que un ejemplo práctico del uso de la Ventana de Overton, nos lleva al absurdo de identificar la socialdemocracia con comunismo, como suelen hacer Ayuso o Milei en sus esperpénticas e hiperbólicas manifestaciones; o sea, establecer un sistema dicotómico entre la ideología MAGA, afín a Trump, y de otro lado la llamada ideología Woke, donde ellos mismos incluyen todo la ideología de izquierda o progresista, a la que despectivamente llaman Zurda. Esta dicotomía simplista permite delimitar grupos e identificar enemigos políticos al propio grupo: «o estás conmigo o contra mí», facilitando la adhesión de sujetos con escaso pensamiento crítico y conocimiento de la compleja diversidad del ser humano. La idea única ronda la mente y de ahí a la sumisión al totalitarismo del líder solo hay un paso, sobre todo porque la dicotomía referida se fundamenta más en lo emocional que lo racional.

Demasiadas preguntas

Ante estas circunstancias las preguntas que se nos presentan y plantean de cara a una buena reflexión son complejas y las respuestas difíciles para quien no tenga el suficiente conocimiento o capacidad de análisis de la enmarañada situación que nos envuelve. Hasta la persona más lúcida puede dejarse llevar por cantos de sirena y por la oferta egoísta e insolidaria de los políticos que defienden la eliminación de los impuestos, mientras viven y han vivido desde siempre de ellos.

Entiendo que para ejercer un voto coherente se ha de considerar el modelo social que uno sostiene, desde los principios que nos conforman y, cómo no, desde la conciencia de un humanismo solidario, aunque vaya relativamente en contra de nuestros intereses personales. En ello estamos, pero, curiosamente, se andan descolgando más aquellos que dicen defender el espíritu caritativo y justo de una religión que no siempre remó en beneficio del más necesitado, sino en favor del poderoso, a pesar de predicar la solidaridad y el amor hacia el prójimo.

Recientemente decía Julia Otero, en una entrevista, que en conciencia votaba en contra de sus intereses económicos asumiendo los impuestos que pagaba, mientras gente que cobraba el SMI votando a favor de quien no se lo sube. Salud y que usted vote bien, nos va mucho en ello.