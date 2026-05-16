Políticos y pañales

Las páginas web de citas célebres suelen asignar frases con un pobre trabajo previo de investigación. Hay una que dice: «Los políticos y los pañales han de cambiarse a menudo y por los mismos motivos». A veces se le atribuye a Samuel Langhorne Clemens, más conocido por su seudónimo, Mark Twain; y en otras, al dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. Sea como fuere, no hay prueba de que la dijera ninguno de ellos. Es una frase apócrifa cuyo autor no se preocupó demasiado en que conociéramos su identidad.

Quizás porque lo que le importaba era que calase su mensaje, y no tanto nutrir su ego. La cita es ocurrente y perspicaz, no cabe duda. Y usted, ¿está de acuerdo con ella? Con elecciones mediante, pudiéramos pensar que la mayoría de los malagueños no lo está. Aparicio lo fue durante 16 años, y De la Torre ha sido elegido hasta seis veces, cinco con mayoría absoluta, habiendo cumplido la semana pasada nada menos que 26 años con la vara de mando. ¿Y sin elecciones? Solemos asociarlo con dictaduras. Parece que se nos olvida que aquí hemos tenido al mismo Jefe del Estado durante 39 años y llevamos 12 con otro sin referéndum ni nada que se le parezca.

Los poderes mediáticos han hecho gala de otra vara, pero de la doble de medir, al tocar el asunto fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, hasta 2009 no se podía ser presidente de Venezuela por más de 12 años. Hugo Chávez hizo un referéndum constitucional para eliminar la limitación, lo cual fue calificado de dictatorial por la prensa española, cuando precisamente aquí tampoco tenemos limitación alguna. Un ejemplo más de que el refranero no suele mentir: «Consejos vendo...».