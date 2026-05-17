Elecciones andaluzas: Juanma Moreno, fuera de su zona de confort

Los de Vox, en Málaga, estaban quedando antes de la votación para reunirse el próximo fin de semana con el fin de repartirse consejerías, el botín. Lo olían. Ni siquiera Blanca, que es mucha vaca, ha podido con el empuje del discurso ultra. El talismán bovino del candidato del PP, Juanma Moreno, que remató la insípida campaña electoral a la que fuimos cruelmente sometidos por todos los partidos, no ha sido escuchada por los votantes, que han dado una patadita a la hegemonía del PP. Los “abascales” esta vez no se quedarán sin probar bocado, como cuando Olona se pegó el Macarenazo, en las elecciones anteriores, las de 2022.

El anhelo, más aún la avidez, el deseo irrefrenable de pisar moqueta, las burlas dirigidas a Juanma "Moruno", como le llama Abascal con desdén, y que desafiaban al sentido común, parece que han tenido su recompensa.

Andalucía ha apostado por Juanma Moreno, pero con menos ganas. Han reconocido su valía, pero no tanto. Confían en él, pero ya no se atreven a dejarle las llaves del coche. Lo han sacado de su zona de confort y tendrá que espabilarse para formar Gobierno.

La formación de Abascal no se dispara, puede que esté estancada, pero ya no es irrelevante en Andalucía. Fue una sorpresa cuando irrumpió en Andalucía en 2018. Ha presentado tres candidatos distintos en los tres últimos comicios andaluces: el juez Francisco Serrano, Macarena Olona y Manuel Gavira, avatares del auténtico candidato, Santiago Abascal. Y a la tercera va la vencida. Ahora serán decisivos para garantizar la gobernabilidad andaluza y pedirán lo suyo. En 2018 apoyaron gratis al PP.

El PSOE lo ha conseguido de nuevo. Si alguien creía que era imposible ahondar en su descalabro, estaba equivocado. María Jesús Montero ha sido una candidata que no quería serlo y ha realizado una campaña atropellada, en parte porque sólo ha tenido unos meses para hacer que algo cuaje y en parte porque tampoco ha ayudado que manejara un solo argumento, el de la sanidad pública. No contenta, convocó un referéndum. Queda claro que la sanidad no ha sido un factor movilizador pero ¿los andaluces le han dado la espalda porque la sanidad pública no les importa? Nada más lejos, porque de hecho es su principal preocupación. Así lo reflejaba el CIS andaluz en su última entrega. Quizá sigue en el recuerdo la mala gestión socialista con la sanidad pública en tiempos de Susana Díaz, donde ya empezó a deteriorarse.

El PSOE se ha ido enterrando más profundamente en cada cita con las urnas desde la de 2018. Tres candidatos, tres secretarios generales, poca fortuna y pocas ideas. Si los partidos funcionaran como la empresa privada, hace tiempo que en el PSOE andaluz habría habido muchos despidos y planes de viabilidad para salir del hoyo. Pero no se han parado a analizar qué les pasa, qué tienen que corregir y a dónde quieren ir. ¿Qué les espera ahora? ¿Más crisis, más guerras internas? Es probable que no lo exterioricen hasta que pasen las elecciones generales.

Por su parte Adelante Andalucía ha sido la cuarta fuerza más votada y la sorpresa de la jornada con ocho diputados, seis más de los que tenían. La mayor participación le ha beneficiado claramente. Su candidato, Jose Ignacio García, fresco y directo, ha realizado una gran campaña y ha conseguido movilizar, sobre todo, a los votantes más jóvenes. A los votantes más jóvenes y orgullosos sin complejos de su andalucismo.

La coalición de izquierdas Por Andalucía (Izquierda Unida, Sumar y Podemos) ha resultado un tanto frustrante, no pierde el grupo parlamentario pero es incapaz de crecer. Esa fórmula no funciona. Es un aviso a su estrategia nacional.

A Juanma Moreno, consolidado en el centro político andaluz con su mantra del hombre tranquilo, de renovador moderado de la política andaluza, le toca bajar al barro y capear el temporal que le prepara Vox, una formación, es sabido, a la que no le gusta nada la moderación.