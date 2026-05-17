Opinión | En corto
La gran dimisión del cerebro humano
Resultó para mí patético el entusiasmo con que fue acogido por muchos el advenimiento de la Inteligencia Artificial. Inevitable ciertamente, pero ese es otro asunto. Entre los que de veras sabían me pareció advertir, en cambio, más precaución que jolgorio. Ahora, conforme se va implantando en las prácticas, aflora el espanto ante sus enormes peligros, sobre todo los relacionados con las ilimitades posibilidades de manipulación y los devastadoras consecuencias sobre el empleo. Pronto empezaremos a ver en la IA el mayor factor de incertidumbre que planea sobre nuestras sociedades, pero siguen sin apreciarse los peores efectos de todos: la menor utilización del cerebro humano, con la condena a una paulatina atrofia funcional, y la relegación del pensar en la búsqueda del alimento informativo, la interpretación de los hechos y ese desdoblamiento especular que es la reflexión.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta inicia las obras para acabar con los atascos en los accesos a Alhaurín de la Torre
- La Aemet activa la alerta amarilla en Málaga de cara al fin de semana
- El pueblo de la Axarquía malagueña que celebra este fin de semana sus míticas ‘Fiestas de la Primavera’ con conciertos, monólogos y comida gratis: horarios, ubicación y toda la programación
- Así será el hotel de cinco estrellas que irá en el Garaje Las Delicias del Centro de Málaga
- Emasa cortará varias calles en Málaga la próxima semana por obras en la red de agua
- Atracciones, degustaciones gastronómicas y conciertos gratuitos: así celebra este pueblo de Málaga su tradicional romería este fin de semana
- Los cortes de tráfico en Málaga por las romerías del Rocío arrancan esta tarde con la salida de La Caleta
- Entra en vigor el nuevo copago farmacéutico: cuánto pagarás por tus medicamentos según tu renta