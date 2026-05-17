La mano que mueve el dron

Suceden muchas cosas como si no pasara nada. Cae el ministro de Defensa letón, y después la primera ministra, tras la entrada en su espacio aéreo de dos drones procedentes de Rusia, fue en la madrugada del 7 de mayo. Pero los drones no eran rusos, qué mal para el relato (como ahora se dice). Eran aparatos ucranianos, reconocidos por la misma Kiev, contra objetivos rusos, pero estos los desviaron (guerra electrónica) hacia la emparedada nación báltica. Entonces, Letonia, no criticó a Ucrania como poco antes sí había hecho con Rusia, unidad de criterio, se llama.

Pero da igual, la mayoría de nosotros, aunque lleguemos a reconocer que estamos equivocados, no cambiamos nuestras opiniones, ¿qué haríamos sin nuestros puntos de vista?, ¿no estaríamos más solos?

Lo mismo pasa con los muertos que causa el narco. Ahora, dos guardias civiles más. Pero los narcos tienen quien les escriba, y no me refiero a Marisú, que ha tenido que rectificar en un apoteósico final de campaña. Ya saben ustedes, y si no yo se lo cuento, que no se aplicaron las recomendaciones del pasado noviembre de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, tras investigar el asesinato de otros dos miembros de la Benemérita en Barbate en 2024. O también que, hace pocos días, el Gobierno volvió a denegar a la Guardia Civil la condición de ‘profesión de riesgo’. La letra delata a quien los guardias civiles quieren tanto. En fin, como Baroja le oyó a uno, «hay que beberse este cáliz hasta las hélices».

Otra cosa es que en la Universidad se haga ciencia y no la pelota a los estudiantes para que no salgan de su zona de confort. Porque si se lleva a la práctica el borrador del proyecto de real decreto del Estatuto del Estudiante Universitario, el alumno va a quedar ayuno de conocimientos, que de eso se trata con el borrador que debería borrarse, porque la programación docente será aprobada por los órganos (in)competentes con representación del estudiantado. El que tiene que aprender dicta qué quiere aprender y cómo, como si ya hubiese aprendido y supiera. Estas cosas tan sutiles son las que nos hacen más zoquetes cada día, pero a ver quién da la cara y las dice.

Ahora, si ha habido algo esta semana que me ha bajado la tensión es la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU, impuesta por Sánchez en La Moncloa, o sea, el Nurmengard con el tenebroso mago Gellert Grindelwal dentro. Albanese es una admiradora de lo que llamamos yihadismo y ella ‘resistencia armada’. En 2014, afirmó que «América está subyugada por el lobby judío» y Europa «por el sentimiento de culpa por el Holocausto», y acusa repetidamente a Israel de ser el «enemigo común de la humanidad». Esto debe ser, también, progresista, aunque me chirría porque en Mein Kampf se menciona progreso como impulso de la Historia solo una docena de veces.

Pero todas estas rachas de viento, ¿qué son al lado de la brisa del mar y de los debates de las autonómicas andaluzas que tan alto han subido el listón de la política, dicho con retintín? Yo creo que uno también escribe para saber lo que piensa y qué hay dentro de él, porque no siempre lo sabe.

Mientras, otros se van. Le toca ahora, 73 años después de ver la luz, a Juguetes Carrión. Pero hace pocos días, en la calle Gerona de Málaga leía un anuncio de Montó Revestimientos, «la vida nos ha hecho duras, pero verte una fisura siempre duele». Muy bueno. También se muere José Rando, aunque no del todo, porque deja obra.

Almuerzo en Refectorium Catedral, notable, aunque los camareros están más preocupados en llevarse cosas que en traerlas, obsesión muy extendida en este punto del paralelo y que te obliga a mantenerte en alerta 4. En la mesa de al lado almuerza con una pareja el gerente de Urbanismo, José María Morente del Monte, que dejó hablar, muy cauto él. Hace poco, me pasó lo mismo con la vicepresidenta del Constitucional, María Luisa Balaguer, y un día me voy a hartar y lo voy a transmitir todo en streaming. Leopoldo María Panero fue menos explícito:

Qué es la magia, preguntas

en una habitación a oscuras.

Qué es la nada, preguntas,

saliendo de la habitación.

Y qué es un hombre saliendo de la nada

y volviendo solo a la habitación.