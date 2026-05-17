Qué pereza cultural

Hay días en los que uno tiene la ingenua intención de descansar un poco de la política. No hablo siquiera de grandes debates ideológicos ni de sesudas reflexiones parlamentarias -que cada vez hay menos-. Hablo simplemente de intentar sobrevivir unas horas sin que aparezca. Sentarse tranquilamente a escuchar los pajarillos, ver una exposición o comentar una película sin que, antes de que le eches la sacarina al café, alguien termine pronunciando palabras como polarización, relato o facha.

Pero no. Resulta imposible. La política lo ocupa todo. Se ha convertido en una especie de humedad ambiental que termina impregnando las conversaciones, las sobremesas y hasta los ratos que uno reserva para escapar precisamente de ella. Entras en una librería y ya no sabe uno si está escogiendo un cuento o posicionándose ideológicamente. Va a un concierto y parece que, además de la entrada, tuviera que enseñar también una declaración de principios.

Y quizá donde más se nota esta invasión permanente es en la cultura. Porque la que debería servir precisamente para ensanchar la mirada y alejarnos un poco del ruido cotidiano, ha terminado muchas veces convertida en una prolongación de él. Todo necesita una etiqueta. Todo debe clasificarse. Todo tiene que pertenecer a un bando.

Ya no basta con que una película sea buena o mala. Antes hay que decidir si es de los nuestros o de los otros. Ya no basta con disfrutar de un escritor. Conviene saber qué vota. Hay actores considerados progresistas incluso antes de abrir la boca y otros que arrastran eternamente el sambenito de conservadores simplemente porque un día decidieron no repetir el discurso esperado en una gala de premios.

Todo funciona así. Uno ya no puede decir tranquilamente que le gusta Sabina sin que alguien interprete inmediatamente una determinada inclinación política. Hay quien escucha a Serrat y parece estar redactando un manifiesto socialdemócrata. Incluso Lorca ha terminado convertido periódicamente en patrimonio electoral de media España. -Si él levantara la cabeza y opinara sobre quienes se sienten representados en él, se vería un número.

Y lo peor es que nos hemos acostumbrado. Hemos asumido como normal que cualquier expresión artística deba llevar incorporado un análisis político obligatorio. Que el cantante tenga que posicionarse. Que el escritor necesite opinar sobre cualquier asunto imaginable. Y si decide no hacerlo, si simplemente quiere dedicarse a escribir novelas, inmediatamente aparece una cierta sospecha. Como si hoy crear ya no fuese suficiente y además existiera una obligación moral de militar públicamente.

A veces da la sensación de que la cultura se ha convertido en una especie de examen permanente de pureza ideológica. Y eso es peligrosísimo. Porque la cultura auténtica casi nunca nace de lugares cómodos. El arte verdadero suele ser contradictorio, ambiguo e incluso incómodo. Precisamente por eso permanece. Shakespeare sigue emocionando aunque nadie sepa ya cómo funcionaba la política inglesa de su tiempo. Velázquez continúa deslumbrando sin necesidad de acompañar cada cuadro de un argumentario contemporáneo. Y Machado pertenece mucho más a la sensibilidad humana que a cualquier partido político empeñado en apropiárselo.

Sin embargo, vivimos una época obsesionada con reducirlo todo a trincheras. Y la cultura, que debería escapar precisamente de esa simplificación permanente, ha terminado atrapada en ella.

También porque la política ha descubierto que la cultura proporciona algo enormemente valioso. El prestigio emocional. Una fotografía en un teatro siempre queda mejor que una inaugurando una rotonda. Una cita de Lorca pronunciada con solemnidad aporta cierta apariencia intelectual. Y no hay nada malo en eso. Política y cultura deben convivir. El problema comienza cuando una intenta colonizar completamente a la otra.

Entonces aparecen las etiquetas, los vetos discretos y las pequeñas inquisiciones contemporáneas. Y sobre todo aparece algo profundamente dañino para cualquier creador que es el miedo.

Porque muchos artistas terminan creando no exactamente lo que desean hacer, sino aquello que saben que será aceptado por su entorno. Se escribe pensando demasiado en la reacción de Twitter. Se opina con prudencia calculada. Se evita cualquier matiz que pueda resultar incómodo para el propio bando. Y el resultado suele ser una cultura cada vez más correcta, más previsible y, paradójicamente, mucho más aburrida.

No hay nada más aburrido que el arte obediente. Las grandes obras normalmente nacieron de personas incómodas, contradictorias o difíciles de clasificar. Pero hoy vivimos en una sociedad donde parece más importante no salirse del marco permitido que intentar crear algo verdaderamente memorable.

Quizá por eso resulta tan refrescante encontrarse todavía con personas capaces de admirar una obra sin preguntar antes qué vota su autor. Gente que entra en un museo sin convertir cada cuadro en una tesis política. Personas que todavía son capaces de emocionarse con una canción sin analizar previamente el historial ideológico del cantante.

Porque la cultura debería servir precisamente para eso. Para recordarnos que el ser humano es mucho más complejo que una papeleta electoral. Que alguien puede escribir una novela extraordinaria y votar fatal y a los más malos del mundo. O al revés. Que un actor puede ser insoportable en una entrevista y maravilloso en un escenario. Que una película puede emocionarnos aunque no coincida exactamente con nuestra visión del mundo.

Sería un hermosísimo descanso mental recuperar esa normalidad. Poder ir al teatro sin sentir que uno asiste a una asamblea ideológica. Poder comentar un libro sin necesidad de realizar previamente un análisis político del autor. Poder defender una película española sin convertir automáticamente cada plano en una declaración de principios.

En definitiva, poder volver a disfrutar de la cultura como lo que debería ser, uno de los pocos lugares donde todavía fuese posible escapar un rato del insoportable ruido político que lo invade absolutamente todo. Qué pereza.

Viva Málaga.