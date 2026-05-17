Viviendo un sueño

Muchas veces hemos escuchado que un momento convulso en los despachos de un club afecta directamente al terreno de juego como si de vasos comunicantes se trataran. El Málaga CF tiene a su teórico dueño desaparecido en combate (bueno, más bien en busca y captura), dirigido por un administrador judicial e inmerso en un proceso largo y tedioso en los tribunales para decidir quién es el verdadero dueño del club. Pero este farragosa situación no afecta al campo. Ni tampoco a la grada. El sentimiento malaguista cada vez está más presente en la ciudad. Por las calles ves a más gente con la camiseta del Málaga y muchos niños te contestan orgullosos que son del Málaga y no del Madrid o el Barcelona. En La Rosaleda no cabe un alfiler cada vez que juega el Málaga. Y todo esto estando el equipo en Segunda División.

Pero todo esto no es lo que más asombro me produce. Soy un aficionado del montón que piensa que en Segunda se juega a la defensiva, el boleón es un recurso porque tener el balón se convierte en un problema, el 0-0 es un objetivo y marcar un gol es un tesoro que después guardas encerrándote atrás para destruir el fútbol que pueda proponerte el rival.

Pero el Málaga no es eso. El Málaga te demuestra que en Segunda División se juega muy buen fútbol, un fútbol basado en la posesión, pero no esa posesión de tener el balón por tenerlo. El Málaga quiere el balón para atacar, jugando directo, siendo valiente, buscando la portería contraria, creando ocasiones.

El Málaga juega para ganar y quiere ganar marcando goles. Le da igual el rival o si juega en casa o fuera. Y lo hace con gente de la cantera, con chavales jóvenes que juegan muy bien y que, seguro, muchos de ellos serán compañeros desde pequeñitos y son amigos fuera del campo. El Málaga no tiene veteranos curtidos en mil batallas que saben hacer una falta para cortar el juego en el momento que se necesita o no arriesgar cuando no procede. Pero tiene unos chicos con un talento descomunal y que todos son del Málaga, nacidos aquí y formados en su cantera. Esos chavales sienten la camiseta, juegan para el equipo que los ha hecho futbolistas y lo hacen en su ciudad. Eso te da un poder y una fuerza que nadie tiene y que no puedes comprar en el mercado de fichajes por mucho dinero que tengas.

Quizás el hecho de que el club está vigilado con lupa económicamente es la razón por la que no se pueden gastar esas cantidades de dinero en fichar a esos jugadores veteranos en la categoría. Posiblemente, esto te obliga a mirar a la cantera sí o sí y dar oportunidades a los jóvenes. Pero es que estos jóvenes están preparados y solo necesitaban la oportunidad. Ellos están demostrando que son el equipo más divertido de ver en Segunda División, el equipo que mejor juega al fútbol en la categoría.

Ese juego tan vistoso implica que, a veces, recibes goles en jugadas inexplicables. Esa juventud y ambición por ganar también te llevan a no saber amarrar resultados por ir a buscar la portería contraria para marcar otro gol y lograr la victoria. Y todo esto puede implicar que te falten algunos puntos en la clasificación que pudieran llevarte a pelear el ascenso directo. Pero eso no importa, nos gusta nuestro Málaga y la valentía con la que juega y soñamos con ese ascenso, bien sea directo o a través del play off.

La racha es buenísima. Después del espectáculo que nos brindó el equipo en Eibar, la remontada en casa ante el Sporting y la goleada de ayer en Ceuta (nueve puntos consecutivos), el Málaga recibirá a un Racing de Santander (ya está ascendido y no se juega nada) y tendrá que ir a Zaragoza en la última jornada (lo mismo los zaragozanos ya están descendidos y tampoco se juegan nada).

Sumar estos seis puntos aumentaría la racha a cinco partidos ganados seguidos y podrían llevarte al ascenso directo. La dificultad radica en que no es suficiente puesto que no dependes de ti mismo, tienes que mirar otros resultados de otros partidos algo que ya no está en tu mano. Ahora, sería una gran tarjeta de presentación para afrontar el play off de ascenso. Pero sin duda el mayor valor que tiene el Málaga y su punto fuerte más grande es lo bien que juega al fútbol. Esa es la ventaja que tiene el Málaga con respecto a cualquier rival de la categoría, que no hay nadie que juegue tan bien al fútbol. Hay que seguir ese camino donde te lleve porque, independientemente de lograr el ascenso o no, se está creando un sentimiento precioso que nos hace sentirnos orgullosos de nuestro Málaga y vivir un sueño del que no queremos despertar. Ahora, ese sueño está cada vez más cerca de terminar y dando paso al siguiente momento histórico: ¡celebrar el ascenso a Primera! n