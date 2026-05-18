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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

Gente que no será presidente

Pena es que la democracia española no sea presidencialista, para que llegado el momento puedan concurrir candidatos fuera del escalafón de los partidos y las instituciones representativas. Estoy pensando ahora -soñando, más bien- en un «presidente» como José Andrés, ejemplo de profesionalidad empresarial, compromiso cívico y ese especial don que es el sentido común unido a la capacidad para transmitirlo. Su última reflexión, sobre la recuperación del servicio militar, unido a otro social en paralelo, para que la gente joven tuviera la oportunidad, con un salario, de prestar un servicio semejante a su país, no tiene ninguna posibilidad de ser acogida, pero rezuma responsabilidad, realismo y verdadera conciencia social. La hace especialmente creíble el hecho de que se base -según ha dicho- en lo que el aprendió sirviendo en la Marina, cuando le tocó hacerlo.

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