Gente que no será presidente

Pena es que la democracia española no sea presidencialista, para que llegado el momento puedan concurrir candidatos fuera del escalafón de los partidos y las instituciones representativas. Estoy pensando ahora -soñando, más bien- en un «presidente» como José Andrés, ejemplo de profesionalidad empresarial, compromiso cívico y ese especial don que es el sentido común unido a la capacidad para transmitirlo. Su última reflexión, sobre la recuperación del servicio militar, unido a otro social en paralelo, para que la gente joven tuviera la oportunidad, con un salario, de prestar un servicio semejante a su país, no tiene ninguna posibilidad de ser acogida, pero rezuma responsabilidad, realismo y verdadera conciencia social. La hace especialmente creíble el hecho de que se base -según ha dicho- en lo que el aprendió sirviendo en la Marina, cuando le tocó hacerlo.