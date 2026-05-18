El PP gana las elecciones andaluzas y Vox se lleva el premio

Las elecciones andaluzas han terminado con lo único que no quería Juanma Moreno: ·"un lío". Se da una paradoja curiosa, que el PP pierde la mayoría absoluta pese a tener 143.000 votos más. Que no son pocos. Se ha quedado a dos escaños del límite de 55 y eso le obliga a pactar con Vox. Se abre un panorama de consecuencias a largo plazo impredecibles. María Guardiola hizo campaña en Extremadura en contra de Vox y tuvo que pactar con ellos, tragándose más de un sapo y aceptando parte del discurso de los ultras. Le tenían ganas, pero no tantas como a Juanma Moreno. Su mayoría absoluta le daba un altavoz y autoridad amplia dentro del PP, que ahora se erosiona. Como su discurso moderado, despreciado por Vox, o el andalucismo que ha enarbolado en los últimos años y que para la formación de Abascal es como 'mentar a la bicha'. Juanma Moreno gana, pero no lo suficiente y eso le deja en una debilidad inesperada. El runrún de las aspiraciones de Vox parece que están definidas desde hace tiempo y apuntan a Turismo -con un presupuesto y proyección innegable- y a Canal Sur, puerta de entrada a los hogares andaluces y donde hay muchos nombres con los que Vox tiene cuentas pendientes. Me da que, si lo consiguen, el Carnaval de Cádiz lo vamos a ver por Youtube. Este lunes comienzan las maniobras negociadoras de un Vox deseoso de exprimir a Juanma Moreno para entrar en un gobierno autonómico en el que no cree. Tan poco, que los hilos se manejarán desde Madrid.

"Somos la única alternativa real a la derecha". Así lo dijo María Jesús Montero en su balance de los resultados electorales. Una alternativa que va menguando por lo que se ve. Dos escaños menos. Un nuevo descenso del grupo parlamentario que sigue sumiendo al PSOE en la depresión. Con un detalle preocupante: ha llegado a las elecciones con problemas en varias agrupaciones, pérdida de cuadros y menos gente en el Parlamento Andaluz que estará mano sobre mano pensando en cómo conspirar. Pero estos malos datos no pueden esconder que el PSOE ha ganado votos respecto a 2022. Los resultados de Juan Espadas fueron peores en votos, aunque porcentualmente María Jesús Montero se ha visto perjudicada por el aumento de la participación, que ha beneficiado a Adelante Andalucía. Como último apunte sobre el PSOE, en Sevilla el PP ha seguido ganando votos, en mayor proporción que el PSOE, que puede dar por perdido su antiguo cinturón rojo que sostenía mayorías y poder durante décadas.

Y llegó Adelante Andalucía. La izquierda regionalista le ha comido terreno a la izquierda cainita. Supongo que con tanto lío entre grupúsculos peleándose han terminado de hartar al electorado. En Adelante Andalucía han encontrado un nuevo partido con el que identificarse, cercano, fueron de las peleas fraticidas y con un discurso cercano, inconformista ante unos y otros, y una campaña diferente. Si hace cuatro años era una aventura arriesgada de Teresa Rodríguez y su grupo de anticapitalistas, ahora son la referencia de izquierda en Andalucía y ya marcan el paso a Por Andalucía.