Lo de después

Después de las elecciones aparece el mercado de las interpretaciones y cada partido empieza a hacer y difundir las suyas en el comercio mediático, que se espera largo y lleno de anuncios, grandes rebajas y pequeñas ofertas. Alguno con la intención de formar gobierno, para poner condiciones disparatadas otros, para parar el golpe y el batacazo esos otros y aquellos, o para dar un gran golpe en su pequeña mesa el resto.

El caso es que el PP ya no puede gobernar solo, pero solo puede gobernar el PP. Por otro lado, el PSOE ha empeorado su peor resultado y tras el batacazo sigue buscando su suelo y preguntándose si queda mucho más abajo o si por fin rebota hacia arriba dolorido. Ambos partidos acumulan en cualquier caso más votos que las pasadas elecciones, pero el voto les ha salido más caro que antes, será por el IPC. Vox ha crecido tan poco que por poco le alcanza Por Andalucía, que es el único que mejora notablemente su resultado; pero el doble de poco sigue siendo insuficiente. Los de Se Acabó La Fiesta siguen en el ‘after’, como otros cientos de miles de votos que se quedan sin representación; de la urna a la basura y con suerte a reciclarse.

Nos quedan por delante semanas de post-campaña. Que son esos discursos dirigidos a otros partidos pasados por el filtro de lo que se supone que quieren oír los votantes de cada uno, con la intención de buscar alianzas, marcar distancia o fiscalizar acuerdos y reuniones. Es entonces cuando uno se da cuenta de que tiene que desmentir lo que dijo, y transmitir comodidad en la nueva postura forzada por la necesidad. Pero a los políticos eso no les cuesta nada, están hechos de plastilina, son muy dados al contorsionismo y a camuflar los colores.