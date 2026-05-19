El llanero acompañado

No, si lo mejor para combatir a Vox va a ser irse a México a hablar bien de Hernán Cortes. Visto lo visto. O sea, vista Ayuso al otro lado del Atlántico, vestida de liberal y con cuajo caribeño. Se ve que con talante y buenas formas te crecen los abascales. Fin de la vía andaluza. Juanma Moreno no ha podido conquistar la mayoría absoluta pero apuesta por gobernar en solitario. Este lunes lo explicó antes de entrar a la sede central del PP en Madrid, en calle Génova, donde se había preparado un besamanos que se quedó en una reunión que si no fue un poco funeral fue menos orgiástica de lo esperado. El presidente andaluz recibió cariño de los suyos.

Cada uno de los barones iba siendo requerido por la prensa a medida que iban llegando a las inmediaciones del edificio. Oye, y que disciplinados para llegar, no tenía la nube de micrófonos, un ente con vida propia, que ir de un lado para otro, eran los barones los que pasaban dócilmente por el peaje de hacer unas declaraciones.

Todos tenían opinión sobre lo ocurrido en Andalucía. La opinión sobre lo ocurrido en Andalucía es como el culo, todo el mundo tiene. Todos saben que el PP andaluz se dispone a tragar quina y a hacer concesiones a la ultraderecha y todos elogiaban a Moreno sinceramente pero en ese lenguaje, el politiqués, tan diplomático y vacío.

Azcón, Mazón y Guardiola, que parece una delantera de la Ponferradina, hablaron desde la empatía y la experiencia. La experiencia de ceder. Ya han pasado por eso. A nosotros nos va a hablar Noé de la lluvia, parecían decir con sus rostros, que llevan marcados, sobre todo el de María Guardiola, un donde dije digo, digo Diego. Opinó también Mañueco, que más que delantero es un poco medio volante castellano sobrio escorado a la derecha y que también ha tenido voxismo, con menos disgusto tal vez; y hasta opinó un señor de Murcia que tiene buena sintonía con Juanma Moreno y que tuvo lío pero lío de verdad en su región, donde Vox exhibió un metisaca, un entraysale, del Gobierno regional.

Una vez que Moreno ha expresado su idea de formar un Gobierno en solitario, se espera que Vox mueva ficha. O sea, que Abascal se levante un día y diga esto quiero. Empezará por exigir puestos en la Mesa del Parlamento, si no la presidencia de la Cámara directamente. Y dos consejerías. Por exigir que no quede. Moreno puede hacer un Gobierno en solitario a las bravas pero exponerse a que Vox, y el resto de los grupos le voten todos que no y ya la tenemos liada. El Parlamento se constituye el once de junio y sin mayorías cualificadas para la investidura nos pueden dar, no las uvas, pero sí el otoño. Mala época la calor para negociar, que ya tenemos aprendido por Azaña que al español le hierve la sangre a menudo y no escucha, cuando le ocurre, ni la voz de los muertos. Ni aunque pidan paz, piedad y perdón.

Ficción o posibilidad

Los socialistas podrían hacer una gigante a María Jesús Montero, su figura crecería mucho, si ésta dijera de abstenerse en la investidura de Juanma Moreno a cambio, por ejemplo, de una macro inversión en la Sanidad pública. Sería una fuerza útil, una fuerza que aleja a la ultraderecha. Y a continuación, a hacer una oposición dura al PP. Sin comprometerse. Sin ser socios. Solo un acuerdo para la investidura. Pero eso no va a pasar. Ayer los periodistas le preguntaron a María Jesús Montero si va a ser candidata de nuevo dentro de cuatro años. No dijo que sí. Le faltó señalar que quién sabe dónde vamos a estar dentro de cuatro años. Dicen los socialistas que ya se preparan para las elecciones municipales. La debacle en las pasadas fue lo que impulsó a Sánchez a convocar elecciones. Y desde entonces, mucho lío.