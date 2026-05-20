He quedado citado con un amigo. Son las 14.30 h. La barra del bar está atestada. Mientras espero su venida, observo a un grupo aledaño hablando de la ensaladilla rusa. Me recuerda a mi hermano Carlos, quien donde va la solicita, degusta y comunica su evaluación, aportando una nueva puntuación en su ranking propio de este plato tan singular. Uno de los integrantes de la reunión, alto y con voz grave, asevera sobre el origen de este condumio: «Sabéis que la ensaladilla rusa nació en Moscú en la década de 1860. Su creador fue un chef franco-belga, Lucien Olivier, en el suntuoso restaurante Hermitage y la denominó ‘Ensalada Olivier’, la cual consistía en un bocado sibarita dedicado a la aristocracia que incluía ingredientes como el caviar, lengua de ternera, perdiz y trufas»- comenta con alto gesto académico. Otro de los acompañantes le interpela: «¿Cómo ha llegado hasta nosotros tal como la conocemos?» Su erudito colega le responde aún más circunspecto: «Después de la Revolución Rusa de 1917, los exiliados divulgaron la receta por Europa y frente a la carencia de productos lujosos, esta vianda se extendió utilizando componentes más económicos y asequibles: patata, zanahoria, guisantes y mayonesa. En España, a finales del siglo XIX, la alta sociedad la acogió, adaptándole artículos tradicionales como el atún en conserva, bonito, huevo duro y aceitunas. Hoy en día, existen infinidad de variantes en cada lugar. Por cierto, el 25 de mayo, Torremolinos celebra el VIII Campeonato de Málaga de Ensaladilla Rusa Trofeo Media & Chef»- concluye su dictamen. Mi amigo llega y pregunta ¿qué tal? Le respondo: asombrado, llevo diez minutos sin oír hablar de política ¿Pedimos una ensaladilla rusa?