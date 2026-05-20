Opinión | En corto
Haciendo las cuentas de la vieja
A pesar de la victoria de la derecha, la ventaja sobre la izquierda se ha reducido ligeramente desde las elecciones de 2022
Intentando abrirme paso por mis propios y exiguos medios entre la foresta de sesgos y deseos en el análisis de las elecciones andaluzas, hago unos números y me tomo la libertad de llegar a estas sencillas conclusiones: 1) la derecha ha ganado de forma muy holgada a la izquierda, en un porcentaje de votos de aproximadamente 60 a 40; 2) esa ventaja se ha reducido algo, en favor de la izquierda, desde las elecciones de 2022; 3) en número de escaños la proporción (aunque siempre más acusada por efecto del sistema electoral) y la evolución tampoco son muy distintas, pasando de una relación 72/37 a una relación 68/41; 4) esa bipolarización se acentúa por efecto del tironeo desde los extremos de lado y lado. Así que, conclusión final, lo anterior da cuenta de una fuerte estabilidad política en la comunidad más poblada de España, sin que se adivine en el horizonte un cambio de signo.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Andalucía?
- La venta de vivienda cae en Málaga y el sector apunta a los altos precios y la subida del Euríbor: 'Se modera el apetito comprador
- El histórico chiringuito de Málaga que triunfa desde 1944 frente a la Misericordia: 'Sus boquerones al limón son una delicia
- Estos son los parlamentarios electos por Málaga en las elecciones andaluzas
- Clasificación de Segunda División: El Dépor deja el ascenso directo casi imposible para el Málaga CF
- El voto barrio a barrio: a quién han votado tus vecinos en los 11 distritos de Málaga
- Curiosidades del 17M en Málaga: el único pueblo que no votó a Adelante Andalucía y otros datos sorprendentes
- El Ayuntamiento refuerza la vigilancia ante la posible llegada de jabalíes a zonas urbanas de Málaga