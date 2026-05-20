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Opinión | tribuna

Jesús Lozano Pino

La locura de vivir sin techo en la ‘ciudad del pecado inmobiliario’

Jóvenes sin futuro, alquileres imposibles y una Iglesia en salida que exige justicia social a los gobiernos frente a la emergencia habitacional

Málaga, la joya del sur, la capital tecnológica, el paraíso del turismo. Detrás de los grandes titulares macroeconómicos y las postales idílicas de la Costa del Sol se esconde una crisis descarnada que asfixia a sus habitantes. Hoy en día, en Málaga, es una absoluta locura no solo comprar una vivienda, sino simplemente alquilar un piso. La realidad a pie de calle es sangrante: dos jóvenes -y ya no tan jóvenes- con contratos de trabajo e ingresos estables se las ven y se las desean para acceder a un alquiler razonable. Se ha roto el ascensor social y, con él, la posibilidad de forjar un futuro. Pareces abocado a la provisionalidad perpetua. Parejas que desean casarse y fundar un hogar se topan de bruces con un mercado hostil y desbocado que les niega la estabilidad básica.

Frente a esta intemperie existencial, conviene recordar lo obvio: la vivienda es un derecho fundamental resguardado por la Constitución Española, que en su artículo 47 consagra de forma inequívoca el derecho a disfrutar de una «vivienda digna y adecuada». No es un bien de lujo para especular, es el soporte físico donde se asienta la dignidad humana. Por ello, es hora de alzar la voz y exigir con firmeza a los gobiernos de turno -a la Junta de Andalucía y a las alcaldías de nuestros municipios, y al Gobierno nacional- que preparen, legislen y ejecuten de inmediato las medidas necesarias para que lo que constitucionalmente es un derecho de todos sea por fin una realidad alcanzable y no el privilegio de unos pocos.

La Iglesia en salida: la respuesta de los sectores sociales

Ante este clamor, los sectores sociales de la Iglesia no se han quedado de perfil. Al contrario, están asumiendo un papel activo de denuncia, concienciación y acción en la provincia, demostrando que la fe tiene que traducirse en compromiso político y social.

1. La Plataforma Ecosocial ‘Laudato Si’ de Málaga: Una voz profética contra el despilfarro

Uno de los movimientos más punteros e inspiradores en la diócesis es la Plataforma Ecosocial ‘Laudato Si’ de Málaga. Conectando directamente con la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la «casa común» y de los más vulnerables, esta plataforma eclesial -que aglutina a entidades cristianas, obreras, y movimientos sociales- se ha posicionado de forma tajante ante el modelo de ciudad que se está imponiendo.

En sus recientes campañas de movilización y manifiestos públicos, la Plataforma ha lanzado propuestas valientes que han sacudido el debate político malagueño. Frente a grandes proyectos de infraestructura, han exigido que los fondos públicos (como los previstos para macroproyectos futbolísticos o urbanísticos en la ciudad) se destinen íntegramente a un fondo de choque para cubrir las necesidades reales de la población: de manera prioritaria, el acceso a la vivienda digna, los refugios climáticos urbanos y la inclusión de las familias desahuciadas por la mercantilización urbana y la explotación turística («monocultivo inmobiliario»). Convocatorias como su jornada de acción y oración comunitaria, organizada de cara al aniversario de la encíclica papal, demuestran que la comunidad cristiana de Málaga está decidida a habitar las fronteras de la protesta social y a tejer alianzas con colectivos ecologistas y vecinales para defender el territorio y a sus habitantes.

2. Cáritas y las ‘Semanas Sociales’: Charlas para agitar conciencias

La acción caritativa y social de la Diócesis de Málaga no se limita al asistencialismo. Saben que el problema es estructural. Muestra de ello es que la Vicaría para la Acción Caritativa y Social, junto a Cáritas Diocesana, ha situado la emergencia habitacional en el centro de su agenda formativa e intelectual.

Las Semanas Sociales de Málaga, celebradas en el CESET San Pablo, se han convertido en un foro de debate de referencia bajo el lema del derecho a la vivienda. A través de mesas redondas, conferencias y charlas abiertas a la ciudadanía, la Iglesia de Málaga está sentando en la misma mesa a expertos, agentes sociales y afectados para visibilizar lo que Cáritas califica como el principal sumidero de la exclusión social. En estas charlas se denuncia con datos la alarmante falta de vivienda pública y se presiona a las administraciones locales y autonómicas para que apliquen políticas fiscales penalizadoras para los pisos vacíos y protectoras para las familias trabajadoras sobre las que pende la amenaza del desahucio.

3. Del dicho al hecho: Proyectos de Viviendas de Integración Social.

Más allá de la denuncia y la formación, la Iglesia malagueña sostiene realidades de acogida directa. Un ejemplo pionero es el programa de Viviendas de Integración Social (VIS) gestionado por Cáritas en pleno centro histórico de Málaga -un edificio de cinco plantas donado por la asociación benéfica Casa del Niño Jesús-. Este recurso ofrece alquileres sociales normalizados y adaptados a familias en situación de extrema vulnerabilidad residencial, sirviendo como un trampolín de inserción frente a un mercado inmobiliario local que de otro modo las habría expulsado a la exclusión más absoluta.

Una exigencia ineludible a las administraciones

El dinamismo de la Plataforma ‘Laudato Si’, el rigor de los informes de Cáritas y los testimonios en las charlas de la diócesis confluyen en un mismo punto de llegada: la Iglesia no puede suplir la responsabilidad del Estado. La Doctrina Social de la Iglesia es meridianamente clara: los poderes públicos tienen la obligación ética y legal de subordinar el mercado a las necesidades de las personas. Desde estas páginas de Religión Digital nos sumamos al clamor de la comunidad cristiana malagueña y andaluza: basta de parches y promesas electorales. Los ayuntamientos deben frenar la sangría de los grandes especuladores de los pisos turísticos; la comunidad autónoma debe desplegar de una vez parques de vivienda pública de alquiler social equivalentes a la media europea; y el Gobierno central debe asegurar marcos jurídicos habitacionales estables.

Málaga y toda España necesitan techos sobre los que cimentar vidas y proyectos de futuro. No es una utopía, en el sentido de una idea bonita pero imposible; es la justicia que Dios nos pide y que nuestra propia Constitución exige. Y esto sí que es una prioridad nacional, autónoma y local… n

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