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Opinión | Viento fresco

Jose María de Loma

Jose María de Loma

Redactor jefe y articulista

Luz y taquígrafos

Me hace gracia la expresión «esto necesita luz y taquígrafos». Siempre imagino al taquígrafo corriendo hacia quien dice eso para prestarle auxilio

Congreso de los Diputados.

Congreso de los Diputados. / ep

Siempre que alguien dice que un asunto necesita luz y taquígrafos me imagino al taquígrafo corriendo al lado de quien dice tal cosa. Dónde estará el taquígrafo. Siempre se le llama y casi nunca acude. Estará muy ocupado. Pero tanto se les invoca que habría de ser un cuerpo nutrido, de gente aguerrida y dinámica, presta al envite repentino, al órdago a la grande.

Taquígrafo: son profesionales que transcriben el lenguaje oral a la misma velocidad en la que se emite (entre 160 y 200 palabras por minuto) utilizando signos, símbolos o teclados especiales (estenotipia). Pero también intercalan elementos ambientales y ahí viene, claro la subjetividad: si uno ríe, el taquígrafo pone «fulanito ríe». Si llora pone, «Menganito llora», pero claro, hay gente que tiene cara de llorar y se está riendo y gente que uno no sabe de qué se ríe pero el taquígrafo no puede poner «este de qué carajo se ríe».

El españolito medio sabe qué es un tipógrafo o tipógrafa porque los ve sentados en el Congreso tecleando a toda pastilla lo que dicen sus señorías en el atril. Y captando el ambiente. Todo un reto, dado que describir el ambiente no solo sería decir el diputado tal grita o la diputada cual, interrumpe, sería decir también, el señor tal y tal está en una actitud aspaventosa y cerril haciendo la peseta al orador y tocándose ostensiblemente la entrepierna. Pero si pone todo eso pierde comba y ritmo y atención a lo que está diciendo el orador. Imaginen si el orador está diciendo que hay que nacionalizar el atún en escabeche o que hay que declarar la guerra a la Baja Sajonia y va el taquígrafo y no se entera y eso no figura luego en el Diario de Sesiones. Y ya la tenemos liada.

En una huelga de taquígrafos no hay luz y taquígrafos. Los taquígrafos no pueden ser sustituidos por la inteligencia artificial, dado que la IA no capta el ambiente, no sabe ver que un participante en la reunión tiene diarrea o mira el móvil todo el rato o ha venido con bermudas pese a que se exigía traje y corbata. Exijamos luz y taquígrafos. Y ambiente.

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