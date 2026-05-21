El patrimonio de la concordia

El termómetro de las redes sociales ha vuelto a dispararse esta semana tras el paso de los andaluces por las urnas. El nuevo mapa político ha sido el detonante perfecto para que las trincheras digitales se reactiven. De inmediato, X (antiguo twitter) se ha convertido en un tribunal improvisado que expide carnés de idoneidad, donde los usuarios se enzarzan en debates estériles, buscándole la boca al contrario. Lo preocupante no es el legítimo análisis político; lo verdaderamente desolador es ver cómo esa fiscalización moral y esa polarización pretenden forzar las puertas, hasta reventar, de un espacio que debería ser inmune a este virus: el ámbito cofrade.

Resulta una paradoja que en el seno de nuestras hermandades y cofradías, donde el lenguaje universal ha de ser el de la caridad, la unión y la fraternidad, se reproduzcan los mismos muros, debates y crueles ataques de la política. Asistimos hoy a un reduccionismo simplista e injusto que pretende patrimonializar la bondad o la empatía según las siglas que se voten, cayendo en el error de juzgar la valía moral de un hermano por su ideología política. Desde esa supuesta superioridad, se cae con demasiada facilidad en el reproche o en el tono doctoral hacia quien mantiene una visión conservadora, moderada o simplemente diferente. Y obviamente llega el castigo: el señalamiento público y posterior cancelación.

Este fenómeno se agudiza al tocar nuestra historia en cualquier debate, cuando ya hemos agotado el tema bandas, la vuelta a los tocados antiguos y el adorno exagerado de las calles para las procesiones ordinarias. El gran charco es sacar a relucir nuestro pasado. Ahí hay que ponerse bien las botas, usar miradas desafiantes, y cargar la lengua. Mi querida España, “esa España mía, esa España nuestra”, realizó hace décadas (cinco) un esfuerzo titánico de (re)conciliación para superar heridas y mirar hacia adelante de forma conjunta. Y se consiguió, solo hay que echar una mirada a las hemerotecas, al cine y a la Movida de los 80,s. Sin embargo, la tendencia actual de resucitar constantemente debates sobre figuras que nos dejaron hace ya más de medio siglo, en lugar de tratarlas (u olvidarlas y dejarlas bajo tierra) con la objetividad y la distancia que da la ciencia histórica, se utiliza a menudo como un arma de agitación contemporánea. Exigir que en el día a día de una hermandad se comulgue con este revisionismo constante resulta, además de invasivo, profundamente anacrónico. Y muy pernicioso. Vincular de forma automática el pensamiento conservador con fa(cha)ntasmas del pasado es una estrategia de silenciamiento que busca que el disidente se retraiga por el puro desgaste de evitar el conflicto.

Una cofradía no es, ni puede ser jamás, la sucursal de ningún partido político. Bajo el capirote, portando un trono o trabajando en la casa de hermandad, todos los hermanos somos iguales. Así nos ve el Señor, que es crucificado diariamente por todos y para todos. La riqueza de una hermandad radica precisamente en ser un reflejo de la sociedad, plural y diversa, pero unida de manera inequívoca por un fin superior: la fe, la tradición y el cuidado de nuestro patrimonio humano y artístico.

Mantener la elegancia, la objetividad y la templanza frente a la provocación no es una postura de debilidad; es un acto de madurez y de verdadera altura de miras. Quienes insisten en marcar líneas ideológicas o en buscar el enfrentamiento dentro de las corporaciones desvirtúan la esencia misma de lo que significa ser una hermandad. El respeto absoluto a la pluralidad y a la libertad de pensamiento de cada persona debe situarse siempre por encima de cualquier sigla o de cualquier voto. Al final, la ecuación es tan simple como rotunda: o aprendemos a convivir con madurez en esa diversidad, o todo este hermoso legado que compartimos se irá, irremediablemente, a la basura. Solo manteniendo como un tesoro ese espíritu de concordia, sin sectarismos ni fiscalizaciones, lograremos preservar el verdadero patrimonio que nos une.