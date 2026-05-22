Querido amigo vulnerable. Te escribo esta carta, en el interregno de las revelaciones que se producen en el ‘conticinio’, en ese tiempo más que temprano y vetusto en el que todo aparenta estar en silencio, esperando la llegada de las musas o de la sonrisa química del Metamizol 575 mg o, tal vez del opioide Tramadol, como si tu existencia y la mía (y tal vez, la de cualquier humano) formaran parte del famoso ‘Diccionario Filosófico’ del gran Voltaire, en unas páginas emborronadas en plena Costa del Sol. Aunque no es mi intención ‘hacer publicidad’ con estas cosas ni llenarme la boca de palabrotas médicas y farmacéuticas en la que se amparan muchos negociantes de la salud pública, tengo que confesarte que me he despertado de golpe recordando aquella conversación apasionada que tuvimos en tu hermosa casa de Benajarafe hace muchos meses. Ya era hora. Dicen que el escritor de Florida, Samuel Langhorne Clemens, conocido por el seudónimo de Marx Twain y autor de joyas literarias como ‘El príncipe y el mendigo’ o ‘Un yanqui en la corte del Rey Arturo’ o las novelas manoseadas otrora por la muchachada boomer, ‘Las aventuras de Tom Sawyer’ y ‘Las aventuras de Huckleberry Finn’, mantenía la opinión de que las visitas, al igual que el pescado, a los tres días huelen. Espero que nuestro diálogo no desprenda ya el olor de la putrefacción y el tiempo pasado haya contribuido, por el contrario, a una lenta pero fructífera maceración. ¿Todos somos discapacitados, nos preguntábamos?

Sentados a la mesa del jardín y rodeados por el aroma y la explosión visual de los dulces de Salvador (desde 1905), junto con nuestras parejas y gracias a ellas, Verònique Godineau y Carmen Marcos, comenzó aquella animada tertulia para la que habíamos llevado apuntes. Las dos son profesionales de la salud y vulnerables como nosotros. Suscriben, como acostumbras a hacerlo tú y hacías en tantas charlas de educación vial, que la silla de ruedas que te acompaña como tu sombra está en nuestras cabezas, la mayor parte del tiempo. Te presento a mis lectores de todos los géneros imaginables: este es mi amigo José María Arocena Aramburu. Como reza el BOE, abonó los derechos de expedición del Título de Licenciado en Ciencias, Sección Matemáticas el 23 de noviembre de 1977 y poco después se convirtió en profesor de secundaria.

Pero lo que no sabía José Mari es que un día de festejos fin de trimestre el profesorado en el instituto su coche derraparía como consecuencia de una generosa mancha de aceite en la calzada y se precipitaría sin permiso en la boca abierta de un precipicio. Pasó la noche al raso, aterido de frío, con los ojos abiertos y el cuerpo tundido por una de las peores palizas que pudiera recibir, con sección medular y alejado del contacto humano hasta la salida del sol. Y no llegó entonces a este escenario, con el amanecer, el saludo mañanero de George Harrison ni la guasa de Voltaire, sino la cruda realidad: José Mari era y es parapléjico desde aquel momento. Su nuevo título instantáneo, a los veintiséis años de edad, el de víctima. Socialmente, un ‘discapacitado’. Y mucho me temo que todos vamos a hacernos merecedores de este título y condición. Es interesante reflexionar sobre los resquicios emancipatorios de todo ello (más allá de cuestiones técnicas y prácticas), dejando a un lado las cuestiones estrictamente biológicas y médicas, desplazando filosóficamente el énfasis de la investigación al ámbito de lo social.

También es pertinente hablar de la importancia de las palabras. Para lograr la consideración social conviene que aquello de lo que se habla y se considera problemático, reciba un bautismo lingüístico. Gracias a la filósofa española Adela Cortina sabemos, por ejemplo, que tenemos tirria a los pobres y que es esta penosa circunstancia que afecta a gran parte de la población mundial la que nos suele impulsar a despreciar y huir de los otros como si se tratase de apestados, mientras acogemos con alborozo a los que vienen de fuera con dinero o talentos traducibles al vil metal, como es el caso de deportistas, artistas, delincuentes de alto standing no extraditables o mafiosos y hasta mostramos apoyo ante los juzgados a grandes defraudadores de esta guisa como si fueran auténticos héroes. Adela Cortina tuvo la feliz idea de catalogar este fenómeno de ‘mundo al revés’ con un término extraído de raíces griegas clásicas: ‘aporofobia’. Ya no podemos mirar hacia otro lado, escudándonos en la vaguedad o la indefinición de los términos –como si se tratase de una discusión medieval al uso-, aunque ello no impide que muchos enarbolen en el momento presente disparates ideológicos como la llamada ‘prioridad nacional’ o se estrangule la posibilidad de existir a pueblos como el cubano debido a su evidente pobreza y dependencia económicas. Pero también hay que decir que muchas palabras hieren, levantan ampollas, ofenden. Les confieso que, de modo modesto, no era de mi agrado ver agendado con la fecha de mi cumpleaños en las vallas publicitarias madrileñas del tardofranquismo asociado el llamado ‘día del subnormal’. Precisamente esta denominación cavernícola aborda el núcleo de la cuestión: ¿cuál es el criterio de normalidad que nos autoriza a hacer distinciones dogmáticas con gran calado moral, social o político? ¿es lo normal lo nacional, frente a lo foráneo? ¿es la riqueza el signo que subraya la normalidad?

José Mari y sus contertulios reivindican el derecho a «estar enfermo», a aspirar a una vida «de calidad» y a lograr un reconocimiento social de una condición de la que todos, tarde o temprano, vamos a participar. Ya saben que este reconocimiento suele ser un buen trampolín para lograr políticamente que muchos muros y barreras se derrumben, con la financiación adecuada. También saben del abuso de algunos espabilados, que convierten la desgracia propia –real o simulada- en un medio de vida poco edificante y para medrar, desde tiempos tan lejanos como los de la Picaresca. Por eso es clave en este punto constatar que tenemos ‘capacidades y recursos propios diferentes’ y que ello nos enriquece y contribuye a la emancipación gracias al desarrollo de sólidos vínculos solidarios en una integración racionalmente sopesada que persigue la autonomía personal del que presenta ‘deficiencias’ (por cierto, somos todos). Así, por ejemplo, conviene recordar cómo se ha pasado de la ‘eliminación’ drástica de la diferencia que practicaban los egipcios o griegos antiguos a la defensa de una ‘integración’ que respeta la diversidad, pasando por los tiempos proclives a la ‘segregación’.

Es absurdo negar que la deficiencia exista y que nos una universalmente. En muchos casos generará discapacidad. La tenacidad del doliente puede, no obstante, intentar borrar los signos y la vivencia profunda del deterioro, ignorando la discapacidad. Los hay que padecen alguna merma en alguno de los sentidos (como los problemas visuales o auditivos tan frecuentes), en la capacidad para el movimiento del cuerpo o para adoptar posiciones corporales adaptativas. También nos puede tocar en el reparto de dones de los dioses a los que se refiere Hesíodo o como consecuencia de una enfermedad o trauma orgánico un desarrollo lento, adormecido o incluso cercenado de la capacidad de comprensión y expresión que asociamos al ejercicio de la razón. Por cierto, no puedo acabar este párrafo sin implorar al lector su adhesión a las magníficas ‘historias culturales’ que han llenado y siguen poblando nuestro horizonte intelectual –aunque nos hayamos convertido en meros espectadores del presente y lectores de titulares. Nos proporcionan una visión amplia y en perspectiva de los fenómenos y, al mismo tiempo, nos previenen de los efectos negativos de la dispersión, anclando la reflexión en el devenir histórico. Sabe mi amigo José Mari que procuro calmar mi pasión escolástica de corte analítico compensando la lectura de la ‘Filosofía para médicos’(2012) del prolífico pensador argentino Mario Bunge con ensayos rigurosos de larga y feliz trayectoria como la ‘Historia cultural del dolor’ (2011) del filósofo español Javier Moscoso, o incluso los tratados biológicos del viejo Aristóteles, ese doble agente secreto de la antigüedad clásica, que ‘trabajó’ a la perfección tanto para atenienses como para macedonios, aunque su historia no naciera en un relato de John le Carré como ‘El topo’ (1974). Me gustaría que, por lo menos, recibiera una digna versión cinematográfica. Lo más parecido que conozco es la novela histórica del filósofo leonés Alfredo Marcos Martínez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valladolid, ‘El testamento de Aristóteles. Memorias desde el exilio’ (2000).

En cualquier caso, y a la vista (o al oído, gusto, tacto o a cualquier conexión sinestésica) dirigiéndonos a mi amigo y antiguo alumno Diego Jara Granada, en la terraza del Parador del Golf de Churriana-Málaga, no dudaré en decirle: ¡Camarero, pónganos cien ostras y una botella de champagne Dom Perignon a cada uno para poder iniciar nuestro desayuno vulnerable! Diego está pletórico, porque me ha dicho que ya se ha estrenado como periodista deportivo en Torremolinos y en varios medios profesionales en fechas recientes gracias a las herramientas que le ha dado un curso especializado que ha hecho sacrificando sus horas de sueño, aprovechando el corticinio, quizá. Tiene unas pestañas kilométricas y un corazón que no le cabe en el pecho, como le recuerda Carmen, y sueña con abrazar las mieles de la fama muy pronto. Su entusiasmo y generosidad son contagiosos y tuvo ocasión de comentar en mis clases de ‘Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos’ de 3º de ESO de los viernes, a última hora, si es verdad o no eso de que todos somos discapacitados. Champagne y ostras es lo que ingería Voltaire, según las crónicas dieciochescas, y se pide siempre James Bond, en cuanto tiene ocasión, con licencia para matar.