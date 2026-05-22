No hay vivienda en Málaga. Ni vergüenza

La Confederación de Empresarios de Málaga ha advertido de que la crisis de la vivienda, los precios, la dificultad de acceder a una, son ya un lastre para el crecimiento de la provincia de Málaga. Mediterranean sea has been discover.

En efecto, en su informe socioeconómico, indican que la atracción de talento es complicada ya. En plata: no te traes a un tío fuera de serie joven si tiene que pagar 1.800 trompos por un piso de mierda en un sitio reguleras de una ciudad como Málaga que no es precisamente, si se excluyen algunos oasis, bonita o atractiva.

Ahí tienes tú a un cerebrito informático, jurídico, empresarial, por ejemplo, diciéndole que pague 2.000 euros por un pisito que necesita reforma y que está rodeado de colmenas, gente que sale a comprar el pan en pijama, cementazo, autobuses que pasan cada 40 minutos, cero aparcamientos y delincuencia. Sin guarderías.

Todo esto lo han deducido los empresarios después de alentar a los empresarios a que construyan y construyan sin importar para quién ni cómo ni en qué suelo. Y forrarse. Ahora piden suelo asequible y viviendas asequibles. Desde el chalé. Es tarde. Es como pedir tiendas de paraguas en el Sáhara. Algún día todo esto reventará -hay pequeñas señales ya de bajada de precio y demanda- pero hasta que reviente, hay una generación de por medio que se está haciendo grandecita y que no va a tener una vivienda. Nunca.

O sea, o viven compartiendo, arriesgándose a vivir con gañanes, o viven con sus padres o su tía manca de Frigiliana o desean que sus padres casquen de una vez (qué pesaditos con tanto vivir) y le dejen el chalecito de Guadalmar, el atiquín de Rincón, el inmueble del Cerrado o el apartamento de Huelin. Vale también un localito comercial en los bajos: ahí una parejita, con un par de ratas, viven felices los cuatro.