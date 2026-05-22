Opinión | En corto
Prudencia muy aconsejable
Un lector amigo me pide que hable claro sobre la imputación de Zapatero. Vamos allá. El juez instructor arma un detallado y concienzudo rompecabezas hilvanando múltiples elementos indiciarios (en su mayoría de personas que de forma directa o indirecta se relacionaron con ZP) y circunstanciales, sobre el que construye una hipótesis ni carente de sentido ni tampoco concluyente. Afila mucho el lápiz (¿demasiado?) en su encaje en el tipo delictivo, pero en conjunto el trabajo se corresponde con la provisionalidad -que el mismo magistrado señala- propia de esta fase de la instrucción, en la que la investigación dista mucho de estar agotada. El investigado debería dar sus explicaciones con igual detalle. Todo ello aconseja prudencia tanto a los que se precipitan a hacer una defensa cerrada de Zapatero como a los que precipitadamente lo condenan (cargándose de paso la presunción de inocencia).
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