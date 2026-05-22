La sangre es lo que cuenta

«Tú nunca vayas sola si no quieres que te pase lo que al niño pintor», lapidaria. Pánico era lo que me entraba por el cuerpo de soltarle la mano a mi abuela Mati cuando íbamos al mercadillo de Huelin los sábados por la mañana. No era su intención, pero se me quedaba grabada cada palabra por el tremor con el que eran pronunciadas. Su mano agarrando la mía con fuerza, arrimándome el brazo a su costado. Metiéndome el miedo en las venas a plena luz del día.

Me interesé gradualmente por la violencia. Las reacciones de las mujeres de mi familia eran muchísimo más expresivas con los crímenes pasionales que con el informativo del mediodía. Había más conversación cada vez que se cometía un nuevo asesinato y el escándalo y la morbosidad campaban a sus anchas en la mesa del comedor. No era solo la curiosidad obscena del olor a sangre, sino el pavor de comprobar que los horrores que sí podemos imaginar se puedan materializar. La sospecha de la cerrazón de las vísceras y las tripas llevando el timón de una persona, muchas veces, de un hombre. Escucharlas me daba el mismo miedo que cuando me asomaba a la barandilla del cuarto piso en Maestro Alonso. Todo el vértigo junto y las ganas de lanzarme al vacío muy apretadas. Menos mal que siempre fui más fuerte que mi pulsión. Aunque el síndrome de la atracción por el vacío me sigue acompañando todavía. No es desestabilidad mental, es algo biológico que nos pasa a algunos con las alturas. Y entre El Caso que leía mi abuela con absoluto fervor, los libros de ciencia de mi madre y mi propia experiencia vital como mujer, quedé entrelazada entre mis preguntas existenciales y la ira que sale si se me pincha en el hígado.

Nunca me había parecido un mero divertimento, una forma obtusa de ocupar la mente. La ejecución de la violencia viene con todo un submundo de razones complejas. No solo en mi casa sino en todo mi mundo conocido siempre se habla de la violencia como si llegara a ser inevitable. Como si formara parte de una lógica que no necesita explicación. Como si, en algún punto, todas supiéramos que puede ocurrir y que lo único que queda es no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero yo lo que quería era saber por qué. Quería pensar que en el mundo de mi abuela y de mi madre, el miedo no era solo una reacción. Que era una forma de organizar el mundo, que se les enseñaba a anticiparla, esquivarla y auto reducirse lo suficiente como para no provocarla. Como si hubiera una manera correcta de no merecer violencia. Lo que pienso es que ese mundo sigue siendo el de hoy.

Entender la violencia no me protege de ella, pero tampoco me permite seguir mirándola como si fuera ajena. Crecí entre dos formas de acercarse a lo mismo. Mi abuela lo hacía desde el suceso, desde la sangre reciente, desde la urgencia del periódico doblado sobre la mesa. Mi madre desde la mente, la ciencia, desde esa necesidad de desmenuzar lo que ocurre por dentro cuando algo se rompe por fuera. Y yo soy el puente. No me interesa la violencia por el impacto ni por el relato morboso. Me interesa por lo que la precede. Por ese momento exacto en el que algo se desplaza dentro de una persona y deja de haber freno. Por el dolor que no se nombra, por la herida que no se entiende, por la pasión que se convierte en otra cosa. La violencia no aparece de repente. Se acumula. Se cocina. Se justifica. Me interesa porque la reconozco.

No está solo en los titulares ni en los nombres propios que repito en voz alta para alejarlos de quién soy yo. La violencia se recuerda sin querer. Está en las pequeñas fracturas, en las palabras que se tensan, en los silencios que se alargan demasiado. En la manera en la que aprendí muy pronto a callarme y en esas decepciones inconfesables. Está en la polarización, en el conflicto político que, asumimos, nos representa. La violencia no es un punto de partida, es un límite que se cruza. Y lo verdaderamente peligroso no es no verlo venir, sino reconocer, aunque sea por un instante, que yo sé dónde empieza.

Y pienso en el niño pintor, en la mano de mi abuela apretando la mía, en todo lo que se me metió en el cuerpo antes de poder elegir. Ahora yo tengo una hija. Cómo enseñarle los peligros sin paralizarla de miedo. Y entiendo que la sangre es lo que más grita, lo que cuenta. No por lo que revela cuando aparece, sino por todo lo que nos obliga a aceptar mucho antes. Como si fuera la única forma de tener la última palabra. Lo que las mujeres de mi estirpe han aprendido transpira inevitablemente. Mi abuela, el miedo. Mi madre, la rebelión. Y yo, el verbo.

Erica, en gloria estés.