La semana pasada fuimos llamados a las urnas para elegir a los parlamentarios que, en nuestro nombre, habrán de decidir las normas que ordenarán nuestras vidas en aquellas materias competencia de nuestra comunidad autónoma.

Cada partido ha recibido los votos que ha recibido y estas líneas no serán una celebración o una queja amarga de dichos resultados. Lo que sí me produce profunda tristeza es ver los resultados de participación. En el municipio de Málaga, la abstención ha alcanzado el 36,6%, mientras que en la provincia se eleva hasta el 37,6%. De cada tres personas, hay más de una que decide no votar.

Algunos defienden la abstención como una decisión política de rechazo del sistema, pero, sinceramente, viendo el panorama, me parece que la mayoría de la abstención tiene su fundamento en un absoluto pasotismo provocado por la falsa creencia de que la política es ruido y circo. Esa falsa creencia de que todos los servicios públicos y las libertades que tenemos son inamovibles y, por tanto, da igual lo que la política pueda decidir al respecto. Es un triunfo de los poderosos que quieren que la política parezca algo lejano a los ciudadanos, de forma tal que puedan soslayar la democracia y seguir mandando al margen del pueblo. Te están diciendo que el Parlamento es un lugar donde se habla en un lenguaje que no entiendes. Que es todo un lío y un rollo, y que es más divertido ver TikTok o ir a La Rosaleda. Pero no. La política es decidir cómo vivimos, qué podemos hacer y cómo pagamos la cuenta común. Así de sencillo. Sin palabras raras. Quizá habría que recurrir al cántico futbolero típico de nuestra ciudad: ‘Sevillano el que no vote’. Con v. Y a ver si así el personal se anima.